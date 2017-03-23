Viewsonic представила новые энергоэффективные мониторы для дома и офиса

Viewsonic объявила о пополнении линейки настольных мониторов серий VG и VA новыми моделями. Как рассказали CNews в компании, корпоративная серия VG традиционно предназначена для профессионалов в сфере бизнеса. Все новые модели этой серии сочетают в себе эргономичный дизайн, гибкие возможности для подключения и ориентированы, в первую очередь, на комфортную работу в офисе. Новая модель серии VA с ультратонкой рамкой и IPS-матрицей SuperClear - монитор как для развлечений дома, так и для работы в офисе.

27-дюймовый дисплей VG2765 с разрешением 2560×1440 обеспечивает широкие углы обзора 178°/178° и динамическую контрастность 80.000.000:1. Матрица SuperClear MVA поддерживает отображение 1,074 млрд. оттенков, а уровень яркости составляет 350 кд/кв. м. Дизайн монитора отличается тонкой рамкой, что обеспечивает пользователю качественное изображение. Новинка обладает встроенными видео входами DisplayPort, Mini DisplayPort и HDMI 1.4, а также двум разъёмами USB 3.0, одним USB 3.0 Type-B, аудиовыходом Mini-Jack и стереодинамиками мощностью 2×2 Вт.

Full HD мониторы VG2433MH (24 дюйма) и VG2233MH (22 дюйма) с углами обзора 170° по горизонтали и 160° по вертикали, временем отклика 5 мс (от серого к серому) обладают полным набором эргономических регулировок, таких как разворот, наклон, поворот на 90 градусов и регулировка высоты. Модели оснащены входами HDMI, VGA и DVI, что предоставляет возможность гибкого подключения к любым HD-устройствам, а также двумя встроенными стереодинамиками для полного мультимедийного погружения.

Экономичный 27-дюймовой Full HD монитор VA2719-sh с IPS-матрицей отличается высокой четкостью и контрастностью, а также широкими углами обзора (178°/178°). Узкая рамка 8,6 мм делает просмотр более комфортным, а встроенные входы HDMI и VGA обеспечивают гибкость и надежное подключение различных устройств. Также модель оснащена видеовходами HDMI и D-Sub, и поддерживает крепления VESA 100 × 100 мм.

Все мониторы обеспечивают комфортный просмотр благодаря специальным средствам, снижающим усталость глаз, таким как Flicker-Free Technology и Blue Light Filter. Технология Flicker-Free до минимума уменьшает мерцание экрана, а фильтр Blue Light Filter позволяет пользователям снизить уровень голубого света и тем самым уменьшить потенциальную утомляемость глаз. В новинках предусмотрены также эксклюзивные настройки ViewMode с пятью предустановленными пользовательскими режимами — «текст», «игры», «кино», «интернет» и «моно». Кроме того, встроенный энергосберегающий эко-режим регулирует яркость и улучшает видимость, что позволяет уменьшить напряжение глаз и продлить срок службы лампы монитора. В эко-режиме также заметно увеличивается срок службы светодиодной подсветки.

«Каждая из новинок станет выгодным вложением средств, поскольку устройство будет оставаться актуальным долгое время. Так же немаловажно, что работа или развлечения перед экраном этих мониторов менее утомительно для зрения и поможет уменьшить напряжение глаз во время длительного использования. При разработке новинок мы учитывали пожелания клиентов и сделали качественные продукты, которые сочетают в себе прекрасный внешний вид, отличные технические характеристики и обеспечивал комфорт при работе, — отметил Александр Фролов, менеджер по продукции представительства ViewSonic в странах СНГ.

Модели VG2433MH и VG2233MH уже доступны для заказа в России. Новинки VA2719-sh и VG2765 поступят в продажу во 2 квартале.