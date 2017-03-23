«СТ-Инвест» вошла в состав «Национальной ассоциации участников рынка промышленного интернета»

Компания «СТ-Инвест» присоединилась к «Национальной ассоциации участников рынка промышленного интернета» (НАПИ). Состав членов НАПИ продолжает расти и диверсифицироваться за счет вступления в ассоциацию компаний, предлагающих решения индустриального интернета в различных отраслях экономики. «СТ-Инвест» — первая компания среди членов НАПИ, деятельность которой относится к внедрению цифровых технологий в сельском хозяйстве, в частности, «СТ-Инвест» сфокусирована на сфере точного земледелия, сообщили CNews в НАПИ.

Российский рынок точного земледелия, как и мировой рынок, до сих пор находится в начальной фазе активного роста, демонстрируя огромный потенциал развития. И отечественные разработчики технологий для систем точного земледелия являются важными участниками экосистемы промышленного интернета Российской Федерации, подчеркнули представители ассоциации. Как ожидается, участие таких компаний в НАПИ будет способствовать дальнейшему развитию рынка промышленного интернета в различных индустриях.

«Сельское хозяйство в России стало мощной экспортной отраслью, уступающей по своим размерам только нефтегазу и металлургии. При этом у России самая большая площадь пашни в мире. Мы понимаем, что по сравнению с лучшими мировыми практиками существует большой резерв по повышению продуктивности, в том числе с использованием технологий точного земледелия. Таким образом компании, работающие в этом направлении, находятся на перспективном и растущем рынке, — прокомментировал вступление «СТ-Инвест» в НАПИ президент ассоциации Виталий Недельский. — Приветствуем появление в рядах участников НАПИ экспертов по сельскому хозяйству, которые станут центром кристаллизации проникновения технологий промышленного интернета в аграрной отрасли России».