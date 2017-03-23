Рекламное агентство РОССТ защитилось от интернет-угроз с помощью Eset NOD32

Компания Eset защищает ИТ-сеть российского рекламного агентства РОССТ. Компания приобрела лицензии бизнес-продукта Eset NOD32 Antivirus Business Edition, сообщили CNews в Eset.

РОССТ — независимое рекламное агентство полного цикла, основанное в 1997 г. Компания развивает концепцию интегрированного сервиса и объединяет команду профессионалов в различных областях маркетинга и рекламы.

«Мы работаем над маркетинговыми проектами в тесной связи с клиентом. В основе коммуникаций и креативных разработок — наша ИТ-сеть. Потеря данных, в том числе конфиденциальной информации о бизнесе клиента, или вынужденные простои недопустимы, — заявил Александр Горковенко, ИТ-директор рекламного агентства РОССТ. — Мы тщательно выбирали антивирусное решение и доверили защиту коммуникаций Eset. Эффективность Eset NOD32 доказана тестовыми организациями, продукт не отвлекает обычных пользователей и экономит время технических специалистов».

По словам разработчиков, Eset NOD32 Antivirus Business Edition предназначено для защиты рабочих станций, файловых серверов и мобильных устройств от всех типов интернет-угроз. Продукт блокирует работу запрещенных приложений и исключает вероятность утечки конфиденциальной информации. Благодаря использованию облачных технологий и гибкой системе проактивной защиты Eset NOD32 Antivirus Business Edition может проводить оперативное сканирование и распознавать неизвестные прежде угрозы. Оптимизированные алгоритмы сканирования обеспечивают высокую производительность решения, а инструменты управления позволяют оперативно развертывать и администрировать систему антивирусной защиты любого масштаба, подчеркнули в Eset.