DDoS-Guard перенес корпоративное общение в защищенный мессенджер «Сибрус»

Компания DDoS-Guard, лицензированный оператор связи и поставщик услуг защиты от DDoS-атак, для объединения и защиты корпоративных коммуникаций выбрала мессенджер «Сибрус». Система связи «Сибрус», размещенная на защищенном сервере компании, позволяет сотрудникам оператора безопасно общаться и работать с документами с любого устройства, обеспечивая при этом защищенное хранение истории переписки и файлов, сообщили CNews в компании «Киберника».

DDoS-Guard работает на рынке информационной безопасности с 2011 г. Сетевая инфраструктура DDoS-Guard охватывает Нидерланды, Германию, Россию, Японию, США и Китай.

Для ведения проектов, общения с клиентами и оперативного решения задач сотрудники DDoS-Guard создают специальные групповые чаты, в которых возможны не только переписка и обмен файлами, но и групповые звонки, и видеоконференции. «Сибрус» позволяет сформировать поле для взаимодействия между сотрудниками DDoS-Guard в офисе и с теми, кто работает удаленно. В «Сибрус» ведется и хранится переписка и структурированный архив с файлами, к которым пользователи могут обращаться с любого устройства. Благодаря защищенной синхронизации данных между телефонами, планшетами и компьютерами обсудить рабочие вопросы можно в любое время, в любом месте. Вне офиса сотрудники используют разные мобильные и настольные ОС, включая Linux, поэтому компании было важно, чтобы все возможности мессенджера были реализованы на каждой из поддерживаемых платформ. В DDoS-Guard работает более 100 сотрудников, поэтому для быстрого начала работы в «Сибрус» был использован протокол OpenLDAP.

«При поиске мессенджера мы протестировали несколько решений: как платных, так и бесплатных. Плюсы “Сибрус” в том, что он ориентирован на корпоративный сегмент, позволяет управлять данными и пользователями, защищает их и до минимума исключает вероятность взлома и кражи аккаунтов, — рассказал директор по информационной безопасности DDoS-Guard Алексей Лихачев. — Как эксперты в области информационной безопасности, мы строго подходим к вопросу защиты информации. Поэтому нам было важно понять, что заявленные компанией характеристики по защите данных имеют реальное применение. Мы протестировали “Сибрус” и пришли к заключению, что решение действительно обеспечивает комплексный подход к безопасности данных и защищает их от онлайн- и оффлайн-угроз».

«Сибрус» поддерживает основные настольные и мобильные платформы: Windows, Mac OS, Linux, Android и iOS. Продукт является разработкой российской компании «Киберника» и включен в реестр отечественного программного обеспечения, который ведет Минкомсвязи РФ. Протестировать все возможности «Сибрус» можно бесплатно в течение 14 дней.