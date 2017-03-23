Avaya представила новое решение для взаимодействия с заказчиками

Компания Avaya, глобальный поставщик решений в области бизнес-коммуникаций, в рамках Call Center World Forum 2017 (CCWF) представила новое решение для взаимодействия с заказчиками — Avaya Oceana.

Как рассказали CNews в Avaya, всеканальное программное решение Avaya Oceana разработано специально для интеграции традиционных и цифровых каналов связи и управления ими. Построенное на базе платформы Avaya Breeze, решение позволяет компаниям в любой удобный момент оптимизировать и расширять контакт-центр: добавлять каналы коммуникации, сотрудников, службы аналитики и рабочие процессы, настраивать индивидуальные сценарии использования.

Благодаря автоматическому сбору данных с различных устройств и каналов, включая голосовую связь, чаты, видео, электронную почту, интернет, SMS и социальные сети, Avaya Oceana позволяет получить полное представление об истории взаимодействия с клиентами, а также управлять всеми его этапами. Возможность отслеживать и анализировать поведение пользователя, его запросы и уровни удовлетворенности сделает взаимодействие более персонифицированным, что, в свою очередь, будет способствовать повышению лояльности клиентов к компании, считают в Avaya.

Решение Avaya Oceana поможет оптимально распределять нагрузку по всем доступным каналам и обрабатывать запросы с использованием всего доступного контекста обращения. По словам представителей компании, клиенты, использующие голосовые контакт-центры Avaya, смогут легко перейти к технологиям нового поколения, развивая существующую инфраструктуру.