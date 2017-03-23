Autodesk расширяет сеть партнеров для продаж AutoCAD

Autodesk объявляет о том, что популярное ПО для двух- и трехмерного автоматизированного проектирования AutoCAD стало доступно через открытый канал продаж. Как рассказали CNews в компании, теперь продавать его смогут любые партнеры вне зависимости от наличия статуса Авторизованного Реселлера (VAR). Этот шаг – продолжение стратегии по демократизации технологий, которой придерживается Autodesk.

Россия – первая страна в мире, где AutoCAD стал доступен в открытом канале. За последний год именно AutoCAD в России показал один из самых значительных приростов количества подписчиков. Снижение цены лицензирования, связанное с переходом на подписку, привело к тому, что тысячи новых пользователей из компаний среднего и малого бизнеса выбрали для себя приобретение легального ПО вместо рисков пиратства.

Ожидается, что доступность продукта в открытом канале позволит обеспечить дальнейший рост числа пользователей продукта.

«AutoCAD давно стал массовыми продуктом. О нем знают даже те, кто никогда не занимался ни проектированием, ни черчением. А тем, кому требуется этот продукт, важна возможность купить его быстро, в своем городе, у той IT-компании, с которой привыкли работать. Мы открываем канал именно для таких компаний из регионов. Те клиенты, которым нужно внедрение и обучение, могут по-прежнему воспользоваться услугами авторизованных партнеров», - сказала Анастасия Морозова, генеральный директор Autodesk в России и СНГ.

Autodesk сформировал открытый канал в 2009 году для компаний, желавших продавать ПО AutoCAD LT, сняв с них требования по авторизации. Открывая канал для AutoCAD, Autodesk также предоставляет возможность всем трем дистрибьюторам в России (CSD, MONT, Поинт) работать с партнерами открытого канала.