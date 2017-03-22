Новая версия «Рустэк ЕСУ» позволит управлять одновременно виртуальными и физическими серверами

Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко») вывела на рынок новую версию платформы «Рустэк ЕСУ» (предыдущее название — «Тучка») для управления сложными облачными инфраструктурами. В версии 1.3 реализована возможность одновременного управления физическими (bare metal) и виртуальными серверами, что упрощает администрирование ресурсов, используемых для поддержки работы ИТ-инфраструктуры: администратор может вести все действия в единой консоли управления, сообщили CNews в «Сервионике».

«Рустэк ЕСУ» (единая система управления) — оркестратор IaaS для платформы VMware vSphere с широкой поддержкой функционала, реализованный на открытых технологиях. Это решение входит в семейство разработок «Сервионики», объединенных под брендом «Рустэк», и является аналогом VMWare vCloud Director. Платформа «Рустэк ЕСУ» предназначена для компаний, имеющих ИТ-инфраструктуру на VMware или планирующих создавать облако на VMware, если это требуется по корпоративным стандартам.

«Расширение функциональности “Рустэк ЕСУ” стало ответом на новые задачи, которые сегодня приходится решать компаниям в ходе трансформации бизнеса и перехода к новым бизнес-моделям. Новая версия “Рустэк ЕСУ” учитывает растущую потребность компаний в более гибком и простом управлении физическими серверами, а также в PaaS и объектных хранилищах. В первую очередь, в этом заинтересован банковский сектор, страховые компании, телеком-провайдеры, — рассказал директор департамента развития облачных сервисов и продуктов компании «Сервионика» Вячеслав Самарин. — Так, в структуре услуг телеком-операторов все более значительную роль начинает играть предоставление выделенных серверов (dedicated servers) — для этого необходимо оперативно и качественно управлять большим объемом физических серверов, поддерживая как собственную ИТ-инфраструктуру, так и проекты заказчиков».

Компаниям, занимающимся разработкой ПО, платформа «Рустэк ЕСУ» помогает организовывать объектные хранилища, создавать и размещать резервные копии важных данных, в том числе — статический контент различных информационных порталов, видеоархивов, данные телеметрии. Эти задачи становятся все более актуальными в связи с развитием технологий интернета вещей (IoT) и увеличением объема данных, которые компаниям нужно хранить, собирать и обрабатывать, отметили в компании. Например, с помощью «Рустэк ЕСУ» можно организовать объектное хранилище для использования BigData Hadoop, создавать объектные хранилища данных, оптимальные для работы с большим объемом неструктурированной информации из информационных систем и цифровых устройств.

Также в новой версии реализован функционал мета-оркестратора (PaaS) для автоматизации тестовых сред: платформа «Рустэк ЕСУ» помогает рационально организовывать тестовые среды, позволяя протестировать создаваемые решения как в облаке, так и на физических мощностях, моделировать разные сценарии нагрузки и распределения ресурсов. Компаниям, планирующим предоставлять клиентам не просто ресурсы, а готовые инфраструктурные тиражируемые решения — например, базы данных, Microsoft Exchange и другие бизнес-приложения, это помогает повысить качество разработки и ускорить их вывод на рынок, подчеркнули в «Сервионике».