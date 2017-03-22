KFC контролирует переход на онлайн-кассы с помощью мобильного приложения от «Первого ОФД»

KFC объявила о том, что выбрала «Первый ОФД» в качестве оператора фискальных данных и приступила к переводу обновленного парка контрольно-кассовой техники на новый порядок работы.

Как рассказали CNews в компании, еще в декабре прошлого года «ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс» (бренды KFC и Pizza Hat) начала перевод своих ресторанов на онлайн-кассы в соответствии с новой редакцией 54-ФЗ. На данный момент к системе «Первого ОФД» уже подключено свыше 150 касс компании в 8 регионах России. Полностью перевод всех касс сети на новые правила работы будет завершен до 1 июля 2017 года.

«Мы подошли к проекту перехода на кассы нового образца централизованно и запустили первый этап подключения кассовой техники производства компании АТОЛ в наших ресторанах сразу по нескольким регионам, - сказала Зоя Голубова, руководитель проектов компании «ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс». – Мобильное приложение «Бизнес-Помощник» позволяет нашей московской команде в режиме реального времени контролировать график подключения касс к ОФД во всех регионах России, вовремя выявлять возникающие проблемы и реагировать на них».

«Бизнес-помощник» - это мобильное приложение от «Первого ОФД», которое помогает управляющим и владельцам магазинов удаленно в режиме онлайн получать актуальную информацию об основных событиях в работе контрольно-кассовой техники, а также анализировать ключевые показатели работы торговой точки – объемы продаж, количество покупок, средний чек и ряд других.

«Для нашего нового партнера – сети ресторанов KFC – крайне важна оперативность обслуживания клиентов, а соответственно, немаловажным фактором является скорость и бесперебойность в подключении и работе касс. Уверен, что наши технологии не просто позволят сети KFC быстро перейти на новый порядок работы с ККТ, но и станут дополнительным инструментом для поддержки и развития бизнеса», – отметил Максим Ларькин, директор по развитию «Первого ОФД».