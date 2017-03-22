«Хост» разработал программную платформу для оптимизации бизнес-процессов

Группа компаний «Хост» выпустила платформу «Медведь», предназначенную для автоматизации и оптимизации бизнес-процессов и призванную повысить производительность труда. В ее основу легла методология создания систем управления эффективностью бизнеса, рассказали CNews в компании «Хост».

Новая платформа состоит из совместимых и взаимосвязанных элементов, которые можно использовать как в комплексе, так и по отдельности. Она включает систему управления бизнес-процессами (BPM), электронного документооборота и работы с кейсами (ACM), хранения и управления информацией (ECM), систему бизнес-аналитики (BI). Компоненты совместимы друг с другом, имеют сквозную авторизацию и работают как единое целое, отметили в компании.

Пользователи имеют различные права. В зависимости от них в личном кабинете они могут ставить поручения, инициировать процессы, контролировать эффективность своих задач, работы группы или предприятия в целом.

По словам представителей ГК «Хост», «Медведь» легко встраивается в информационную среду предприятия. Заложенные в систему интеграционные возможности позволяют подключать к платформе системы сторонних разработчиков.

Платформа «Медведь» включена в Единый реестр российских программ для электронных носителей и баз данных.

«Разработка первой версии ИС “Медведь” для бизнеса заняла почти два года. Но результаты уже есть — платформу используют на коммерческих предприятиях. При внедрении мы автоматизируем сложно управляемые, как правило, интеллектуальные бизнес-процессы, такие как коллекторская деятельность, досье клиентов, кредитный конвейер и другие, — сообщил Андрей Завада, директор по развитию ГК «Хост». — В наших планах — представить рынку в этом году новые модули в рамках методологии эффективности».