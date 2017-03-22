Fujitsu расширила семейство Primeflex для OpenStack с помощью SUSE OpenStack Cloud

Fujitsu представила новую интегрированную систему Primeflex, которая поможет компаниям создать основу для будущих инвестиций в облачные вычислительные решения с открытым исходным кодом. Как рассказали CNews в компании, комплексное решение Primeflex для платформы OpenStack позволяет заказчикам выполнить плавный перенос своих локальных систем в облачные среды. Она обеспечивает надежную работу и высокую производительность корпоративного уровня и предлагает экономические преимущества платформы управления SUSE OpenStack Cloud.

Новая система стала первой разработкой в рамках стратегического альянса Fujitsu и SUSE, о котором было объявлено в ноябре 2016 года. В рамках этого проекта будут разрабатываться облачные решения, сервисы поддержки и контейнерные технологии будущего. Разработанная совместно Fujitsu и SUSE, новая версия интегрированной системы Primeflex для платформы OpenStack позволяет быстрее перенести локальные ресурсы в облачные среды и приступить к использованию преимуществ гибкости и экономичности облачных технологий. Fujitsu и SUSE также обеспечивают безрисковое внедрение платформы OpenStack, поскольку система Primeflex устраняет избыточную сложность и позволяет отказаться от метода проб и ошибок при развертывании среды OpenStack. Поскольку все решения Primeflex используют общую эталонную архитектуру, заказчики могут быть уверены, что система будет работать сразу же после установки.

Primeflex для платформы OpenStack предназначена для заказчиков, которые хотят просто, безопасно и быстро оценить, а затем развернуть частную среду OpenStack в рамках первого этапа перехода в облачные среды. Версия SUSE представляет собой последнее дополнение в рамках линейки интегрированных систем Primeflex, которая включает в себя большой набор как готовых к эксплуатации систем, так и эталонных архитектур для последующей разработки.

Йорг Хартманн (Joerg Hartmann), вице-президент и руководитель по управлению ассортиментом решений компании Fujitsu в регионе EMEIA, отметил: «Платформа OpenStack стала стандартом в области облачных инфраструктур независимо от типа рабочей нагрузки и предлагает экономические преимущества по сравнению с проприетарными системами. Тем не менее, до последнего времени для развертывания среды OpenStack требовался определенный опыт, и компании были вынуждены реализовывать подобного рода проекты на свой страх и риск, что было связано с ошибками и большими временными и денежными расходами. Мы предлагаем предварительно сконфигурированную и протестированную интегрированную систему для облачных инфраструктур OpenStack. Проверенные эталонные архитектуры дают заказчикам дополнительную уверенность в гарантированной оперативной совместимости OpenStack. Унифицированный дизайн систем Primeflex позволяет заказчикам начать с небольших решений и масштабировать их по мере необходимости, что обеспечивает преимущества сервисов частных и публичных облачных сред».

OpenStack – это одна из самых быстро развивающихся облачных платформ управления с открытым исходным кодом. Ее все чаще выбирают компании из-за ее экономической эффективности, открытости, гибкости и масштабируемости. OpenStack также поддерживает облачные приложения следующего поколения, что делает ее популярной среди компаний, которые хотят создать основу для будущих инвестиций в облачные среды. С помощью системы PRIMEFLEX для платформы OpenStack заказчики смогут найти ту предварительно протестированную конфигурацию системы, которая соответствует их потребностям, и настроить ее под свои требования. Это включает в себя функции аварийного переключения при программном или аппаратном сбое, использование программно-определяемых сетей и выбор сред хранения данных.

Созданная на основе новой версии SUSE OpenStack Cloud 7, система Primeflex включает аппаратные решения Fujitsu на базе серверов PRIMERGY и систем хранения данных ETERNUS. Кроме того, компании получают доступ к профессиональным сервисам, включая услуги по развертыванию на месте, и целому ряду дополнительных полезных функций. Fujitsu предлагает сервисы для решения любых проблем, связанных с аппаратным обеспечением, программным обеспечением и сетями. Таким образом, система Primeflex для платформы OpenStack – это надежное решение для оперативного создания динамичной, открытой и экономически эффективной частной облачной среды.

Др. Геральд Пфайфер (Dr. Gerald Pfeifer), вице-президент по продуктам и технологическим программам компании SUSE, сказал: «Новая версия интегрированной системы Primeflex для платформы OpenStack объединяет в себе надежность корпоративного уровня и динамичность и открытость SUSE OpenStack Cloud. Совместно созданное решение гарантирует, что заказчики могут расширить свои локальные среды с помощью гибких и защищенных облачных технологий. Такой подход позволяет компаниям получить адаптированную инфраструктуру как услугу, которая соответствует потребностям будущего».

Система Primeflex для платформы OpenStack (версия SUSE) уже доступна для приобретения у компании Fujitsu. Стоимость зависит от конфигурации, страны и поддерживаемых опций.