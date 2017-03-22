Columbus представила облачное решение для управления складом

Компания Columbus выпустила решение для управления складом, основанное на облачных технологиях. Продукт предлагается в формате SaaS и подходит для использования на небольших и средних складах, сообщили CNews в Columbus.

В целом Columbus Cloud WMS — это полнофункциональная система управления складом, позволяющая автоматизировать все основные бизнес-процессы: приемку и размещение товара, движение товара на складе, обработку и комплектацию заказа с учетом приоритетов, документооборот, а также контроль работы сотрудников.

В основе использования облаков — модель регулярно повторяющихся расходов, таких как оплата телефонной связи или интернет. Эти расходы относятся к операционным затратам и являются более привлекательными, так как их можно сокращать по собственному желанию, без привязки к приобретенным серверам и ПО, не неся при этом эксплуатационных и иных издержек, отметили в компании.

«Облачное решение Columbus WMS создано для того, чтобы помочь небольшим развивающимся компаниям отвечать на вызовы времени и упростить ведение бизнеса, превращая ИТ-систему в механизм поддержки роста и получения конкурентных преимуществ. Наше решение позволит получать выгоду, не беспокоясь о покупке серверов, хранилищ, создании резервных копий, обновлениях и многом другом», — заявил Евгений Лебедев, руководитель направления по развитию бизнеса облачных решений компании Columbus.

Модель SaaS обеспечивает следующие возможности Columbus Cloud WMS: быстрый запуск WMS-системы; отсутствие капитальных затрат, связанных с первичным приобретением системы; прогнозируемые оплаты и возможность прекращения использования без потерь инвестиций; учет сезонности — легко расширить или сократить количество пользователей системы; снижение требований к персоналу и инфраструктуре.

Облачная система управления складом от Columbus создана на базе Microsoft Dynamics 365, объединяющего ERP, бизнес-аналитику, инфраструктуру, вычисления и службы баз данных. Модульная реализация позволяет выбирать функциональность, актуальную для текущего состояния бизнеса, а использование платформы Microsoft Azure обеспечивает неограниченную масштабируемость и возможности развития.

«Разрабатывая решение, мы думали о том, как помочь бизнес-руководителям из “черного ящика” под названием склад создать прозрачное и управляемое подразделение, при этом не заставляя их вникать в тонкости ИТ. Ответ оказался прост — облака», — рассказал Владимир Пученков, директор практики складских решений компании Columbus.

Помимо блока управления складом, новый облачный продукт Columbus включает в себя решение Connectivity Studio, обеспечивающее настройку интеграции Cloud WMS с внешними системами; RapidValue — приложение для управления бизнес-процессами, шаблонами типовых процессов, помощником по их настройке и выполнению; а также AX Anywhere, позволяющее работать с облачной WMS системой через браузер на любых устройствах, включая планшеты, смартфоны и мобильные терминалы сбора данных.

В зависимости от существующих потребностей компания может выбрать один из шести предложенных пакетов услуг, в зависимости от требуемой поддержки, настройки специализированных параметров, объема интеграций с внешними системами и пр. Cрок подключения к сервису и старта эксплуатации Columbus Cloud WMS не превышает одного календарного месяца.