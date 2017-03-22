Brother представила профессиональные цветные струйные МФУ с технологией InkBenefit

Brother представила две новые модели цветных струйных МФУ для бизнеса. Как рассказали CNews в компании, устройства сочетают удобство в работе и надежность, быстродействие, высокую производительность и качество печати профессионального уровня.

Отличительной особенностью новых профессиональных струйных МФУ Brother является использование пигментных чернил для всех картриджей. Данные чернила подчеркивают четкость текста документов и яркость красок при цветной печати и позволяют распечатывать документы в превосходном качестве. Пигментные чернила быстро сохнут и не теряют яркость со временем.

Сочетая в себе расширенные возможности подключения и низкую стоимость владения, данные устройства Brother были разработаны для малых и средних рабочих групп с объемами печати от 500 до 1500 страниц в месяц.

Обе модели профессиональных цветных струйных МФУ Brother MFC-J3530DW и MFC-J3930DW поддерживают печать и сканирование в форматах А4 и А3.

Благодаря новым устройствам можно сократить расходы на печать за счет использования картриджей повышенной емкости. Данные МФУ не только позволяют печатать большие объемы с низкой себестоимостью, но и уменьшают частоту замены картриджей, а также позволяют распечатать большее количество документов с меньшими затратами благодаря ресурсу до 3000 черно-белых страниц и до 1500 цветных страниц.

Отличительные особенности новых устройств включают быстрый, интуитивно-понятный сенсорный ЖК-дисплей и клавиши управления, дополнительный нижний лоток и расширенные возможности обработки бумаги, простой в использовании АПД на 50 листов. МФУ MFC-J3930DW поддерживает автоматическую двустороннюю печать, копирование и сканирование.

Новые устройства поддерживают многочисленные мобильные и облачные решения, приложения для печати и сканирования, включая Brother iPrint&Scan и Apple AirPrint, тем самым упрощая доступность, печать и совместное использование необходимой информации для сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса.

Благодаря возможности использования технологии Brother Web Connect, можно подключить МФУ Brother без использования ПК. Используя популярные облачные сервисы (Google Drive, Dropbox и OneDrive), вы можете сканировать документы и загружать их в облако и затем распечатывать без настольного компьютера.

МФУ Brother MFC-J3930DW поддерживает ближнюю бесконтактную связь (NFC), которая способствует повышению производительности и ускорению рабочего процесса. Данная технология позволяет распечатывать документы с мобильного устройства с поддержкой NFC одним касанием. Устройство для считывания карт NFC обеспечивает дополнительную защиту печати: доступ к печатным устройствам и печать заданий осуществляется при наличии совместимой NFC-карты или бейджа.

Алексей Махалин, менеджер по маркетингу продукции «Бразер», сказал: «Новые цветные струйные устройства Brother серии InkBenefit разработаны специально для тех пользователей, которым нужны большие объемы печати, качество отпечатков профессионального уровня и экономичность. Данные МФУ полностью соответствуют требованиям предприятий малого и среднего бизнеса, предлагая печать, копирование, сканирование и отправку факсов вплоть до формата А3, высокую скорость и надежность».