«Аплана» прошла аудит СМК по стандарту ISO 9001:2015

Компания «Аплана» прошла сертификационный аудит системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям ISO 9001:2015 («Системы менеджмента качества. Требования»). Органом по сертификации выступала компания «Интерсертифика — ТЮФ», официальный представитель TÜV Thüringen e.V., сообщили CNews в «Аплане».

В ходе аудита в компании были проверены все подразделения и изучены все её процессы. Проверка качества процесса тестирования проходила, в том числе, и на территории заказчика. По результатам проверки на проекте «НРД 2016 — Сервис регионального тестирования (ФТ)» аудитор высоко оценил работу участников проектной команды и их заинтересованность в обеспечении качества услуг. Отношение к вопросам качества и СМК в целом со стороны сотрудников «Апланы» также получило положительный отзыв.

«Мы считаем, что наличие системы менеджмента качества позволяет нам становиться лучше, постоянно повышая качество услуг. Поэтому мы приняли решение не откладывать переход на новую версию стандарта ISO 9001. Аудиторы не в первый раз посещали нашу компанию, поэтому они смогли оценить степень изменений, которые происходят в области менеджмента качества “Апланы”. Представители сертификационного органа вновь отметили практическую направленность нашей СМК, также они подтвердили, что выстроенные у нас процессы и внедрённые информационные системы позволяют компании расти высокими темпами без потери управляемости», — рассказал Пётр Можаев, исполнительный директор компании «Аплана».