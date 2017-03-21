Traft создаст профсоюз для будущих водителей беспилотных грузовиков

Российская транспортная компания Traft, летом 2017 г. планирующая внедрить в свой автопарк первые беспилотные грузовики, разработает профсоюзную программу для поддержки водителей грузовых автомобилей и дальнобойщиков в переходный период развития беспилотных транспортных средств и ИТ-систем на транспорте до 2020 г. В рамках инициативы, которую уже подержали в комитете ГД по труду, планируется проработать вопросы о прямой кадровой поддержке специалистов новой профессии — «оператор беспилотного ТС» — и выработать механику переучивания и адаптации существующих водителей под новые для себя функции.

Профсоюзная программа Traft включает в себя комплекс мероприятий для повышения квалификации водителей и их переучивания с обычных водителей на операторов беспилотных транспортных средств. Именно такой статус должны получить все водители грузовых автомобилей, оборудованных системами беспилотного пилотирования к моменту начала активного тестирования и эксплуатации БПТС на дорогах общего пользования, отметили в компании.

Согласно требованиям Женевской Конвенции о дорожном движении и действующему законодательству на территории России, беспилотный автомобиль не имеет право появляться на дорогах общего пользования, если в кабине за рулем водителя не находится человек. Учитывая, что участие водителя беспилотного грузовика в процессе вождения будет минимизировано, у операторов появляются дополнительные функции — прежде всего надзорные. Оператор должен постоянно следить за движением беспилотного автомобиля, чтобы в любой момент быть готовым взять управление на себя, используя традиционные органы управления.

«Официальную перепись водителей грузовиков в России до сих пор никто не проводил, — обратил внимание коммерческий директор Traft Андрей Савин. — Однако если судить по косвенным данным — по количеству зарегистрированных грузовиков в стране — речь идет о социальной группе в количестве не менее 300 тысяч человек. Интересы этих людей так или иначе необходимо внимательно учитывать при реализации любых проектов в области беспилотного транспорта, ведь многие водители уже активно высказывают мнения, что беспилотники сразу лишат их работы».

По состоянию на середину 2016 г., в России официально зарегистрировано около 6 млн грузовиков, из них 1,7 млн — большегрузных.

По словам представителей Traft, разработанная в компании программа мероприятий по поддержке водителей может быть внедрена в любую из действующих профсоюзных площадок в стране, в том числе в рамках существующих ассоциаций участников автомобильных грузоперевозок — например, региональных и областных ассоциаций грузоперевозчиков и водителей-профессионалов, в ассоциацию «Грузавтотранс» и другие НКО и СРО в водительской среде.

«Мы хотим наглядно показать водителям, что развитие беспилотного транспорта не угрожает им, а, наоборот, дает новые возможности, повышает продуктивность и работоспособность — ведь на беспилотном автомобиле можно будет в комфортном режиме проезжать в сутки уже не 600, а 1000-1200 километров, — подчеркнул исполнительный директор Traft Артур Мурадян. — Действующее законодательство страны и все крупнейшие перевозчики — на стороне водителей, никто не вынудит их покинуть кабину грузовика. Они, как и прежде, будут осуществлять коммерческие перевозки и зарабатывать на этом, просто теперь управление фурами станет менее активным и потребует от водителей больше наблюдательных способностей, нежели водительских. Всему этому мы с нашими отраслевыми партнерами без проблем их обучим».

В разработанном проектном документе сказано, что основной фокус профсоюзной программы направлен на «создание и внедрение среди членов профсоюза из числа водителей грузовых транспортных средств специальной социально-адаптационной программы, включающей в себя весь спектр консультационных услуг по вопросам трудоустройства и повышения квалификации при гарантированном сохранении оплачиваемой работы, в случае замещения водителей технологическими решениями в области беспилотных транспортных систем».

Согласно проекту профсоюза, его задачи также заключаются в том, чтобы «осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением работодателями и должностными лицами законодательства о труде при замещении должности водителя транспортного средства на оператора беспилотного транспортного средства; создать собственную инспекцию труда и осуществлять свои полномочия, взаимодействуя с государственными органами надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде в период реализации экспериментальных проектов в области беспилотных транспортных средств».

«Когда в декабре 2016 года мы в “Трафт” объявили конкурс на тестирование существующих аппаратно-технических комплексов для беспилотного управления, чтобы внедрить в автопарк нашей компании первые беспилотные грузовики, то получили как активную поддержку от ученых и автопроизводителей, так и резкую критику. Нас обвиняли в том, что мы лишим работы тысячи водителей по всей стране, тем более в условиях непростой экономической ситуации. Вдобавок наша интеллектуальная система управления грузоперевозками Traft-Online, которая напрямую соединяет водителей и клиентов, вызвала недовольство у водителей — программное обеспечение полностью оцифровывает и автоматизирует все действия перевозчиков, не позволяет им приписывать лишнее время и другим образом обсчитывать клиентов. Мы постоянно ведем просветительскую работу с нашими водителями, объясняем им, что в глобальной перспективе все только выиграют и от “оцифровки” отрасли при помощи различных ИТ-систем, и от внедрения беспилотников. Но любые перемены — это сложная ломка в психологии, — рассказал Артур Мурадян. — На сегодняшний момент мы получили более 400 обращений от водителей (как от перевозчиков на малотоннажных машинах, работающих внутри крупных городов, так и от дальнобойщиков и небольших региональных операторов, работающих как ИП) с просьбой отрегулировать процесс столь стремительно наметившегося перехода к автоматизированному транспорту. В этой связи и появилась идея создать программу предварительной поддержки водителей».