Сеть Selgros Cash & Carry ускорила запуск новых магазинов с помощью «Крок»

Компания «Крок» внедрила готовое решение для быстрого запуска ИТ-инфраструктуры в новых магазинах сети Selgros Cash & Carry. Новая отказоустойчивая платформа с простым управлением из одной точки ускорила работу локальных бизнес-приложений ритейлера, снизила риски потери информации и помогла в три раза сократить стоимость владения ИТ-инфраструктурой, сообщили CNews в «Крок».

Сети магазинов требовалось модернизировать инфраструктуру двух торговых центров в Москве и обеспечить их непрерывную работу в период пиковых нагрузок, включая дни сезонных распродаж и специальных акций. В условиях ограниченного штата ИТ-специалистов также было необходимо централизовать управление ИТ-инфраструктурой и упростить обслуживание за счет перехода в единую среду администрирования. При этом стояла задача организовать гибкое масштабирование ИТ-инфраструктуры при расширении географии присутствия сети Selgros Cash & Carry. С учетом этих потребностей специалисты «Крок» предложили решение на базе гиперконвергентной платформы SimpliVity OmniCube.

Внедрение таких модульных программно-аппаратных комплексов позволило создавать локальную ИТ-инфраструктуру для работы бизнес-систем в каждом из магазинов и одновременно использовать ее вычислительные мощности в качестве резервной площадки для хранения копий данных, поступающих в ходе работы касс, торгового оборудования и системы ЕГАИС, рассказали в компании. За счет объединения в едином программно-аппаратном решении вычислительных ресурсов и возможностей систем хранения данных ритейлер смог без ущерба для производительности наладить бесперебойную работу информационных систем и снизить риски простоев касс. Быстрая настройка и масштабируемость платформы дают возможность торговой сети разворачивать полноценную базовую отказоустойчивую инфраструктуру в новых магазинах и запускать бизнес-процессы по типовому сценарию.

Распределяя вычислительную нагрузку между географически-удаленными кластерами в разных магазинах, новая инфраструктура стабильно работает при ограниченной пропускной способности каналов связи. Такой сценарий обеспечивается благодаря встроенной функции резервного копирования и дедупликации — технологии сжатия и копирования информации путем исключения повторяющихся копий. По отзыву заказчика, с помощью новой системы данные безопасно дублируются, сократилось общее время их копирования и восстановления, а также повышен уровень сохранности в случае сбоев в энергоснабжении и других аварийных ситуаций.

«Простая в управлении и отказоустойчивая инфраструктура играет в работе магазинов ключевую роль. Поэтому мы искали решение, которое поможет унифицировать ИТ-ресурсы, повысить надежность работы бизнес-сервисов и заложить фундамент для расширения сети. Эти задачи решила гиперконвергентная платформа, — подвел итоги проекта Денис Коровин, руководитель отдела информационных технологий компании Selgros Cash & Carry. — Территориальная распределенность в нашем случае также стала преимуществом, которое позволило создавать централизованно управляемые кластеры для резервного хранения. Проект также помог перейти от покупки и поддержки отдельных составляющих — серверов, СХД, ПО — к готовым модульным системам. В результате мы получили существенный прирост в производительности бизнес-систем, снизив расходы на обслуживание оборудования и нагрузку на ИТ-персонал»

«Мы учли все требования заказчика, предоставив готовую инфраструктуру магазина с потенциалом для тиражирования в филиалах торговой сети. Гиперконвергентная платформа проста в обслуживании и внедряется в короткие сроки. Теперь, открывая новые розничные точки, штатные ИТ-специалисты Selgros Cash & Carry при экспертной поддержке “Крок” могут строить типовые вычислительные среды с высокой доступностью данных», — заявил Владимир Колганов, руководитель направления «Системы хранения данных» компании «Крок».