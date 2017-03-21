Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого продлил лицензию на техподдержку Raidix Aero

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН и компания «Рэйдикс», российский разработчик СХД, подписали договор о продлении лицензии на техническую поддержку и сопровождение программно-аппаратного комплекса Raidix Aero. Об этом CNews сообщили в «Рэйдикс».

МАЭ (Кунсткамера) РАН — наследник первого государственного публичного музея России, учрежденного Петром I в 1714 г. Музей обладает уникальным этнографическим фондом, раскрывающим историю и быт народов мира, обширным археологическим собранием и коллекцией по физической антропологии. В связи с переводом коллекций и учетной документации в цифровой формат и созданием мультимедийных материалов по различным коллекциям музей был заинтересован во внедрении системы хранения данных.

По совокупности функциональных и коммерческих преимуществ МАЭ (Кунсткамера) РАН остановил свой выбор на решении Raidix Aero. По отзыву заказчика, программно-определяемая технология Raidix, работающая на стандартном серверном оборудовании, позволила достичь оптимального соотношения цены и производительности для заказчика без необходимости внедрения индустриальных систем класса «А».

ПО Raidix обеспечило высокую отказоустойчивость и оптимальную скорость расчетов. В данном проекте компания «Рэйдикс» использовала массив RAID 7.3 с тройным распределением четности, основанный на математических алгоритмах собственной разработки. RAID 7.3 отличается повышенной производительностью, так как каждый диск массива обрабатывает I/O запросы самостоятельно, позволяя получать доступ к данным в параллельном режиме, пояснили в компании. RAID 7.3 выдерживает полный отказ трех дисков в одной группе.

Кроме того, программная технология в составе СХД включает в себя механизм поиска и устранения скрытых ошибок на жестких дисках и функцию частичной реконструкции (реконструируется только часть диска с поврежденными данными).

Использование СХД Raidix Aero в рамках ИТ-инфраструктуры музея в целом позволило обеспечить быструю обработку данных, высокую доступность документации и мультимедийного контента, бесперебойную работу программно-аппаратного комплекса и снижение расходов на поддержку СХД.

СХД Raidix используется в МАЭ (Кунсткамера) РАН с 2010 г. На данный момент «Рэйдикс» оказывает ИТ-службе музея техническую поддержку и осуществляет регулярную модернизацию аппаратной и программной части СХД.