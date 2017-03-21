IBM запустила свой первый когнитивный сервис в области медицинской визуализации

Корпорация IBM представила IBM Watson Imaging Clinical Review — свой первый когнитивный сервис для визуализации, разработанный подразделением Watson Health. Компания также объявила о расширении состава участников глобальной инициативы Watson Health Medical Imaging Collaborative до 24 организаций. Новые партнеры программы привнесут свою медицинскую и отраслевую экспертизу и подключатся к совместной работе по решению проблем, связанных с болезнями глаза, мозга, груди, сердца и сопутствующими заболеваниями, сообщили CNews в IBM.

Инициатива Watson Health в области медицинской визуализации — это программа, участниками которой являются системы здравоохранения, учебные медицинские центры, частные и амбулаторные рентгенологические отделения, а также компании по обработке изображений. Все они используют медицинские снимки для обнаружения и прогнозирования риска развития рака, диабета, болезней глаз, мозга и сердца, а также сопутствующих им заболеваний.

«Совместная инициатива по визуализации медицинских снимков имеет важное значение для непрерывного обучения Watson и разработки когнитивных решений по обработке изображений. Такие инструменты помогут справиться с наиболее острыми мировыми проблемами в сфере здравоохранения, — считает Энн Ле Гранд, вице-президент IBM по технологиям визуализации Watson Health. — В частности, участники программы уже оказали помощь при разработке и отборе данных для решения Watson Imaging Clinical Review».

Начальным направлением для применения когнитивного решения для обработки изображений Watson Imaging Clinical Review станут сердечно-сосудистые заболевания, начиная с самого распространенного их вида — аортального стеноза. Аортальный стеноз возникает, когда наблюдается сужение аортального клапана в сердце, что препятствует притоку крови к остальной части тела и вызывает одышку, усталость и боль в груди.

Watson Imaging Clinical Review использует когнитивный анализ текста для считывания структурированной и разрозненной информации врачебных заключений кардиолога. Далее технология комбинирует полученные сведения с данными из других источников (например, списка заболеваний в электронной медицинской карте). Такой подход позволяет выявить, был ли диагноз кардиолога «аортальный стеноз» отражен в медицинской карте. Проще говоря, если во врачебном заключении указан диагноз «аортальный стеноз», Watson Imaging Clinical Review помогает подтвердить, что этот диагноз был перенесен в электронную медицинскую карту в раздел заболеваний пациента или указан в выставленном счете, пояснили в IBM.

«Watson Imaging Clinical Review — это пример адресного инструмента на базе ИИ. Поставщики могут его использовать с целью стандартизации медицинского обслуживания в клинике и постепенного наращивания необходимого количества воспроизводимых результатов лечения пациентов. Такой метод будет способствовать развитию персонализированного лечения на основе специализированной медицинской помощи», — заявил Надим Мишель Дахер, аналитик медицинской визуализации и информатики Frost & Sullivan.

«Новый когнитивный инструмент в состоянии сразу помочь больницам и врачам получать инсайты, которых у них до сих пор не было, подстраиваясь при этом под рабочие процессы», — отметил Рикардо К. Кьюри, доктор медицины, директор кардиологической визуализации в госпитале Baptist Health of South Florida, председатель и руководитель Radiology Associates of South Florida.

IBM планирует расширить область применения сервиса девятью другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как инфаркт миокарда, нарушения в работе клапанов сердца, кардиомиопатия и тромбоз глубоких вен.