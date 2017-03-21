IBM и Red Hat упростят переход на гибридные облачные среды OpenStack

Компании IBM и Red Hat анонсировали программу стратегического сотрудничества, которая призвана помочь организациям реализовать преимущества экономичности и быстроты развертывания платформы OpenStack, одновременно упростив интеграцию корпоративных нагрузок с инфраструктурой IBM Private Cloud. Об этом CNews сообщили в Red Hat.

В рамках объявленного сотрудничества IBM получила статус Red Hat Certified Cloud and Service Provider и с конца марта 2017 г. начнет предоставлять заказчикам услуги по развертыванию Red Hat OpenStack Platform и Red Hat Ceph Storage на платформе IBM Private Cloud.

Кроме того, начиная с конца второго квартала 2017 г., для IBM Cloud будет действовать программа Red Hat Cloud Access, позволяющая заказчику перенести попадающие под действие этой программы неиспользуемые подписки Red Hat Enterprise Linux из своего дата-центра в общедоступное облако на базе глобальной сети IBM Cloud Data Centers, чтобы защитить инвестиции в ПО Red Hat и одновременно реализовать возможности масштабируемости и надежности инфраструктуры IBM Cloud.

«Цель нашего сотрудничества с IBM — помочь корпоративным заказчикам легко и быстро перейти на технологии гибридного облака, — отметил Радеш Балакришнан (Radhesh Balakrishnan), генеральный директор Red Hat по продуктам OpenStack. — Теперь заказчики, у которых нет своих специалистов для управления инфраструктурой OpenStack, могут спокойно использовать Red Hat OpenStack Platform и Red Hat Ceph Storage на платформе IBM Private Cloud».

Компания Cloudsoft, поставщик решений для управления приложениями в гибридных средах, одной из первых получила доступ к бета-версии сервиса и оценила возможности запуска нагрузок Red Hat Enterprise Linux в облаке IBM Private Cloud.

«Развертывание нашей системы Cloudsoft Application Management Platform (AMP) на платформе IBM Bluemix Private Cloud with Red Hat не вызвало никаких затруднений, — рассказал Дункан Джонстон-Уатт (Duncan Johnston-Watt), генеральный директор Cloudsoft Corporation. — Мы сократили затраты, перейдя на общедоступное облако и получив безопасность, управляемость и производительность частной облачной платформы».

В целом, как отмечается, IBM и Red Hat предлагают гибридную облачную инфраструктуру, позволяющую запускать облачные приложения с использованием API-интерфейсов OpenStack. Заказчик получает возможность быстро подготовить облачную инфраструктуру на платформе IBM Cloud и либо перенести в нее уже имеющиеся нагрузки и подписки Red Hat с помощью программы Red Hat Cloud Access, либо оплачивать ПО и инфраструктуру по факту использования.

Совместное предложение IBM и Red Hat обеспечивает простое масштабирование и расширение охвата решений, позволяя начать с развертывания приложений в собственном дата-центре организации и затем перенести их в глобальное облако, в том числе с возможностью выполнения государственных требований к физическому местоположению данных и других требований, указали в компании.

IBM и Red Hat планируют совместный маркетинг и продажи новых продуктов и услуг для частных облачных сервисов, в том числе для миграции нагрузок, аварийного восстановления, масштабирования вычислительных мощностей и консолидации дата-центров.

«Ориентация в первую очередь на облако становится нормой для большинства наших корпоративных заказчиков по всему миру, для которых IBM Cloud, в свою очередь, становится ключевым фактором цифровой трансформации, — отметил Зейн Адам (Zane Adam), вице-президент IBM Cloud. — Стратегическое сотрудничество IBM и Red Hat ставит своей целью помочь заказчикам без лишних усилий перейти на решения с открытым кодом и облачные технологии OpenStack, защитив инвестиции в ПО и создав новые возможности для бизнеса».