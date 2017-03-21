«Актив» и «Ланит» договорились о партнерстве в области информационной безопасности

Компания «Актив» подписала соглашение о бизнес-партнерстве с компанией «Ланит» по реализации проектов в области информационной безопасности. Об этом CNews сообщили в «Активе».

Основной целью соглашения является установление долгосрочного сотрудничества между компаниями, совместное ведение проектов по информационной безопасности с использованием решений «Рутокен». Для повышения уровня защищенности информационной безопасности государственных, финансовых и коммерческих организаций «Актив» разработал продукты и решения в области аутентификации и защиты электронной подписи «Рутокен», предназначенные для защиты конфиденциальных данных как на стационарных компьютерах, так и на мобильных устройствах.

Благодаря партнерству «Ланит» получил широкие возможности применения продукции «Рутокен». В совместных проектах с «Ланитом» планируется использовать «Рутокен ЭЦП 2.0» и «Рутокен ЭЦП Bluetooth». «Рутокен ЭЦП 2.0» — это полнофункциональное аппаратное СКЗИ с поддержкой новых стандартов хэширования и электронной подписи (ЭП). Все операции шифрования и подписи выполняются «на борту» устройства без возможности экспорта закрытых ключей. Токен имеет сертификат ФСБ о соответствии требованиям, предъявляемым к СКЗИ по классам КС1 и КС2 и к средствам ЭП согласно № 63-ФЗ.

В свою очередь, «Рутокен ЭЦП Bluetooth» — модель электронного идентификатора «Рутокен ЭЦП 2.0» с возможностью работы по протоколу Bluetooth. Устройство предназначено для генерации и безопасного использования ключей шифрования и электронной подписи на смартфонах и планшетах под управлением iOS или Android. Токен выполняет операции шифрования и подписи «на борту», так что закрытые ключи не покидают защищенную среду. Безопасность передачи данных обеспечивается шифрованием радиоканала Bluetooth российскими криптоалгоритмами, пояснили в «Активе».