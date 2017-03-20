«Системный софт» внедрил систему Hermes в ННПЦ ДГОИ им. Рогачева

«Системный софт» объявил о завершении внедрения системы обработки медицинских изображений Hermes в «Национальном научно-практическом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения РФ. Как рассказали CNews в компании, внедрение системы позволило врачам-радиологам отдела ядерной медицины осуществлять более точную диагностику и анализ заболеваний.

«Внедрение новой системы позволило нам выполнять более точный качественный и главное количественный анализ изображений, полученных с медицинских аппаратов для радионуклидной диагностики (включая однофотонный эмиссионный компьютерный томограф, совмещенный с компьютерным томографом, и позитронно-эмиссионный томограф, совмещенный с компьютерным томографом) от различных производителей диагностического оборудования. Кроме того, использование системы обработки медицинских изображений Hermes позволяет нескольким врачам отдела вести научные проекты без ущерба для клинической работы и необходимости закупки дополнительного оборудования», – сказал заведующий отделом ПЭТ и радионуклидной диагностики, врач-радиолог Юрий Ликарь.

В рамках проекта произведено развертывание 6 модулей информационной системы Hermes для обработки медицинских изображений. Из них три подсистемы предназначены для просмотра изображений и синхронизированных исследований: «Система просмотра гибридных изображений», «Гибридная визуализация с системой обработки информации» и «Гибридная визуализация с системой отображений данных для ядерной медицины».

Модуль «Реконструкция результатов онкологических исследований» предоставляет возможность революционного улучшения качества медицинских изображений, полученных с аппаратов компьютерной томографии ОФЭКТ и ОФЭКТ/КТ. Эта подсистема дает возможность быстро и одновременно обрабатывать несколько томограмм с использованием (или без использования) 3D-фильтрации, поправок на затухание и рассеивание, а также повторно проецировать двухмерные изображения для простоты передачи на интерпретацию. Модули «DICOM PACS Connection» и «DICOM Camera Basic Connection» предназначены для работы с медицинскими изображениями стандарта DICOM.

«На сегодняшний день Hermes – единственная система, позволяющая выполнять количественную оценку однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, поэтому мы видим широкие возможности для развития проекта. В ближайшем будущем мы планируем увеличить количество пользователей системы в Центре имени Рогачева и развернуть несколько дополнительных модулей. В будущем мы рассчитываем масштабировать решение в лечебные учреждения других федеральным округам России – в первую очередь, в большие медицинские центры, которые занимаются диагностикой в лечении различного рода заболевания», – отметил Юрий Горшков, руководитель отдела по работе с государственными организациями компании «Системный софт».

Проект в ННПЦ ДГОИ имени Д.Рогачева – первое внедрение технологий Hermes Medical Solutions в России.

«Я и мои коллеги плотно работали с “Системным софтом” на протяжении многих месяцев, чтобы завершить этот впечатляющий проект. Мы с удовольствием стали партнерами “Системного софта”, что позволит нам войти на этот новый для нас рынок и – что еще более важно – донести наши инновационные решения до новых клиентов и их пациентов. Это партнерство – начало большого пути с огромными перспективами для обеих компаний», – сказал Гэвин Бэшар, вице-президент по продажам HERMES Medical Solutions в регионах EMEA & APAC.