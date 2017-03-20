Schneider Electric снизила цены на сменные батареи более чем вдвое

Компания Schneider Electric, мировой эксперт в управлении энергией и автоматизации, объявила об изменении ценовой политики в отношении сменных аккумуляторных батарей, применяемых для следующих однофазных линеек ИБП — BX, BC, BK, BE. С 1 марта 2017 г. стоимость батарей APC RBC2, RBC17, RBC110 и RBC106 для российского рынка снижена более чем на 50%, сообщили CNews в Schneider Electric.

«Мы долго искали возможность предложить рынку все те же качественные сменные батареи для наших источников бесперебойного питания, но по более привлекательной цене. И теперь мы с большой радостью объявляем нашим заказчикам и партнерам, что наши аккумуляторы стали доступнее более чем в два раза в ценовом выражении. В связи с этим, конечно, для нас открываются и новые горизонты на рынке сменных батарей, так как это даст нашим заказчикам возможность приобретения качественных аккумуляторов по приемлемой цене», — заявил Евгений Попович, директор по работе с ритейл партнерами компании Schneider Electric.

Для всех моделей поддерживается сертификация ИБП (сертификаты безопасности UL, VDE, CSA) и, при необходимости, полис пожизненного страхования защищенного оборудования. Срок стандартной гарантии на ремонт либо замену составляет 1 год.