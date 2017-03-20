ITERBI завершила проект SAM по оценке инфраструктуры Microsoft в компании «Телеком-Экспресс»

ITERBI объявила о завершении проекта Microsoft SAM Services в компании «Телеком-Экспресс». Как рассказали CNews в компании, инвентаризация программной инфраструктуры позволит разработать долгосрочную стратегию развития компании.

«Телеком-Экспресс» — контактный центр в России, услугами которого пользуются более 150 ведущих российских и зарубежных организаций. Для обслуживания клиентов компания использует собственную технологическую платформу, объединяющую различные ИТ-решения, в том числе программные продукты Microsoft. Компания ITERBI, как участник партнерской программы Microsoft Partner Network со статусом Gold Software Asset Management, оказала помощь в реализации проекта SAM по оценке инфраструктуры Microsoft.

«В проектах мы часто сталкиваемся со сложными и разрозненными ИТ-инфраструктурами, — сказал Антон Витвицкий, руководитель направления ИТ-консалтинга компании ITERBI. — Нашей целью было предоставить специалистам «Телеком-Экспресс» полную и точную информацию о приобретенных лицензиях и установленном программном обеспечении, чтобы корректно назначать и распределять имеющиеся активы, а затем докупать недостающие. В результате это поможет оптимизировать затраты на ИТ–инфраструктуру, выбрать схему лицензирования и снизить юридические риски».

В рамках проекта консультанты ITERBI обследовали более 1700 рабочих станций и порядка 250 серверных установок, что позволило выявить текущее состояние развернутого программного обеспечения. На основе полученной информации эксперты ITERBI подготовили подробный отчет и рекомендации, как оптимизировать процессы управления жизненным циклом ПО, а также какую программу корпоративного лицензирования лучше выбрать специалистам «Телеком-Экспресс».

«Реализованный проект позволил нам определить ниши, которые требуют дополнительного внимания. Рекомендации консультантов ITERBI помогли нам в составлении регламентов для оптимизации процессов. Мы планируем придерживаться данных рекомендаций и в будущем», — отметил Иван Артамонов, технический директор «Телеком-Экспресс».