Comindware автоматизирует ИТ-инфраструктуру сети ресторанов «Чайхона №1»

Comindware («Колловэар»), резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково», сообщила о начале сотрудничества с сетью ресторанов «Чайхона №1» с целью автоматизации контроля ключевых показателей эффективности работы и трансформации ИТ-инфраструктуры. Как рассказали CNews в компании, Comindware предоставляет современную платформу для создания бизнес-приложений. В основе платформы - управление процессами (BPMS), кейсами (ACM), плюс социальное взаимодействие. Среди разрабатываемых на платформе приложений - управление продажами (CRM), задачами и поручениями, работа с поставщиками (SRM), а также MDM, ITSM и многие другие процессные приложения.

«Чайхона №1» — крупнейшая российская сеть ресторанов, специализирующихся на узбекской кухне. С помощью решения Comindware «Чайхона №1» смогла повысить эффективность выполнения внутренних задач и поручений. Это стало началом масштабного проекта по трансформации и оптимизации ИТ-инфраструктуры.

На первом этапе проекта проведена автоматизация контура операционной эффективности компании (комплексный KPI). Обеспечена эффективная система доведения поручений, задач и целей до сотрудников, отслеживание прогресса в реальном времени и учет KPI в системе мотивации. Также было автоматизировано формирование отчетов о состоянии стратегических задач управления организацией и другие сопутствующие процессы.

Евгений Морозов, руководитель ИТ-департамента «Чайхона №1», отметил: «Благодаря замене громоздких Excel-файлов на автоматизированное решение Comindware с дружелюбным интерфейсом удалось облегчить работу ведущих сотрудников и свести к минимуму ошибки, связанные с человеческим фактором. Мы продолжаем улучшение качества оказываемых услуг путем внутренней оптимизации бизнеса. В ближайшей перспективе с помощью решения Comindware будет внедрен контур контроля качества оказываемых услуг».

Максим Цыпляев, основатель и президент Comindware, сказал: «Решение Comindware создало надёжный плацдарм для совершенствования деятельности сети ресторанов за счет дальнейшей автоматизации и оптимизации бизнес-процессов. Мы рады, что наше решение увеличило эффективность работы сети и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество».

Совместный проект «Чайхона №1» и Comindware позволил трансформировать ИТ-инфраструктуру, увеличить операционную эффективность компании, и заложить фундамент дальнейшего развития сети ресторанов и увеличения качества услуг.

Антон Пронин, руководитель направления «Облачные сервисы» IT-кластера Фонда «Сколково», сказал: «Компания «Колловэар» с инновационным проектом Comindware стала резидентом «Сколково» в сентябре 2011 года и дважды получала гранты. Динамика развития проекта показывает, что усилия и средства потрачены не напрасно. Облачная платформа Comindware Business Application Platform позволяет успешно решать задачи по автоматизации процессов в разных сферах бизнеса».