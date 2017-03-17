«Первый БИТ» повысил контроль исполнительской дисциплины в агрохолдинге «Равис»

«Первый БИТ» объявила об успешном завершении проекта автоматизации агрохолдинга «Равис». Как рассказали CNews в компании, проект позволил упростить и ускорить работу систем учета и документооборота предприятия, а также поднять контроль за исполнительской дисциплиной.

Агрохолдинг «Равис» – один из лидеров мясного птицеводства Уральского федерального округа. Холдинг работает в Челябинской области с 1981 года. На сегодняшний день в его состав входят 10 сельскохозяйственных предприятий, производящих ежегодно 100 тыс. тонн мяса птицы, более 20 тыс. тонн молока, свыше 1500 тонн свинины и 65 млн инкубационных яиц.

Холдингу требовалась система централизованного электронного документооборота, которая упростила бы поиск документации, ускорила согласование договоров и обеспечила удобный контроль за исполнительской дисциплиной. Кроме того, предприятие испытывало сложности в работе из-за значительных размеров информационных баз, что приводило к медленному выполнению некоторых операций и задержкам при получении отчетности.

Специалисты компании «Первый БИТ» в Челябинске в сотрудничестве с ИТ-отделом агрохолдинга выполнили анализ структуры баз данных и выработали методику оптимизации. Прерывание работы пользователей допускалось заказчиком не более чем на один час в сутки. Предложенная заказчику схема модернизации предусматривала параллельное ведение двух синхронизируемых баз. По мере выполнения работ специалисты «Первого БИТа» переключали пользователей со старой базы на оптимизированную. Модернизация позволила ускорить работу учетной системы на 50-70%, а в отдельных случаях – до 4 раз.

Также в рамках проекта модернизации 200 рабочих мест компании были оснащены системой «1С:Документооборот КОРП». Программный продукт обеспечил хранение электронных копий договоров в едином информационном пространстве, что позволило свести к минимуму время на поиск необходимых данных. Разработка единой схемы согласования ускорила работу и повысила эффективность взаимодействия сотрудников. Внедренная система сделала прозрачной работу с документацией, повысила эффективность взаимодействия между подразделениями предприятия, помогла усилить контроль за исполнительской дисциплиной.

«В результате внедрения системы документооборота 1С нам удалось структурировать работу с договорами от момента их создания до сдачи в архив. При этом по ходу проекта мы переосмыслили и оптимизировали процессы работы с договорной документацией на предприятии. Завершенный проект не только дал нам мощную и удобную систему документооборота, но и помог взять под контроль исполнительскую дисциплину и повысить продуктивность совместной работы разных подразделений», – сказала заместитель директора по экономике и ИТ агрохолдинга «Равис» Алена Байдикова.

Руководитель проекта со стороны внедренца – компании «Первый БИТ» (офис в г. Челябинск) Антон Замерчук отметил: «В тесном сотрудничестве специалистов наших компаний был разработан универсальный процесс обработки типовых и нетиповых договоров. В ходе тестовой и опытной эксплуатации заказчик предложил изменения в механизме потокового сканирования, которые впоследствии разработчик ПП – фирма «1С» – реализовала в типовом программном продукте».