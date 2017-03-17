«Майтэк» внедряет мобильное управление процессами в «Славнефть-Мегионнефтегазе»

«Майтэк» объявила о работе над внедрением мобильного управления процессами в «Славнефть-Мегионнефтегаз» с помощью Directum Solo. Как рассказали CNews в компании, удаленное руководство работой сотрудников скоро будет доступно для всех топ- и мидл-менеджеров компании.

«Славнефть-Мегионнефтегаз» – это современное нефтегазодобывающее предприятие с развитой производственной инфраструктурой, в состав которого входят подразделения, осуществляющие добычу углеводородного сырья, материально-техническое снабжение, содержание нефтепромысловых и бытовых объектов, медицинское обслуживание работников. Особое внимание компания уделяет вопросам обеспечения безопасности производственных процессов и минимизации техногенного воздействия на окружающую среду. Большая часть работ в «Славнефть-Мегионнефтегазе» сопряжена с документальным сопровождением – в системе Directum, электронном инструменте взаимодействия компании, появляется около 1000 новых документов и порядка 1500 задач ежедневно.

Оценить удобство и быстроту решения рабочих моментов с Directum нефтегазодобывающая компания Югры смогла, начиная с 2013 года. Автоматизация ключевых процессов в ECM-системе помогла на 60% освободить сотрудников от рутинной работы и в несколько раз увеличить скорость исполнения поставленных задач.

С течением времени в «Славнефть-Мегионнефтегазе» появился вопрос удаленного управления процессами во время нахождения руководителей в командировках и на деловых встречах. Требовалось обеспечить оперативный доступ к необходимым документам, папкам, заданиям системы DIRECTUM вне рабочего места, в том числе в offline-режиме при отсутствии подключения к интернету. Компания «Майтэк» предложила «Славнефть-Мегионнефтегазу» решить поставленную задачу через внедрение DIRECTUM Solo – мобильного офиса руководителя. Предложение было одобрено. Сейчас проект находится на стадии тестовой эксплуатации.

С запуском в промышленное использование Directum Solo позволит топ-менеджерам на 100% контролировать все ключевые бизнес-процессы компании, а также обеспечит непрерывное движение работ за счет оперативного рассмотрения поступающих задач и документов. Приложение охватит все ключевые маршруты: процессы канцелярии, ОРД, обращения граждан, работу с договорными документами, согласование планов по тендерным процедурам, постановку и контроль поручений. Для визирования договоров и служебных записок реализуется механизм электронного подписания документа с использованием сертификатов КриптоПро.

Использовать мобильное решение будут порядка 30 руководителей. Все процессы на платформе iOS уже настроены, ведется доработка для Android.