DIS Group представила доклад на конференции Сnews «Рынок BI 2017»

DIS Group приняла участие в конференции Сnews «Рынок BI 2017» с докладом «Data 3.0 или BI, которому можно верить», посвященным важности получения, хранения и анализа данных. Руководитель направления Big Data DIS Group, Петр Борисов, поделился со специалистами рынка последними тенденциями в мире обработки данных, проблематикой, задачами, стоящими перед бизнесом и их решением.

Многие всемирно известные компании сегодня строят свой бизнес исключительно вокруг данных, и на рынке сейчас почти каждая компания имеет ту или иную BI-систему, что подтверждает актуальность темы анализа данных. Присутствующие получили ответ на важный вопрос: «Возможно ли безоговорочно верить аналитике в ситуации, когда она опирается на некорректные данные?».

Корректность данных гарантируется не всегда, и наряду с ростом требований бизнеса, когда данные становятся с каждым днем все более комплексными, задача построения достоверной аналитики превращается в сложную и нетривиальную.

Таким образом, при использовании любой аналитической платформы, любого BI от любого вендора, нужно учитывать в порядке ли данные – от этого зависит эффективность аналитики и отчетности. Важность этой надежной основы для бизнеса нельзя переоценить, и в этом помогает продукт Informatica, представляющий собой универсальную платформу для управления данными с учетом всех аспектов работы (интеграция, управление качеством, мастер данными, построение процессов Data Governance, Self Service анализ и другие). Informatica предлагает универсальное средство связи между аналитическими системами и миром исходных данных, которое обеспечивает и гарантирует полные, качественные, своевременные и достоверные данные для дальнейшего анализа.

Informatica является стандартом для работы с данными во многих компаниях. Очень важно, что все действия с любыми данными, будь то структурированными или неструктурированными, потоковыми, данными из новых видов источников и так далее, все они реализуются на единой платформе, что существенно упрощает работу, позволяет заложить правильную архитектуру и обеспечить себе надежный фундамент для дальнейшего развития на многие годы вперед. По версии международного исследовательского агентства Gartner, Informatica является единственным игроком и безусловным лидером, который строит весь свой бизнес именно вокруг самых различных аспектов по управлению данными, предлагая лучшую функциональность и лучшее видение потребностей и трендов развития.

Основной вывод выступления заключается в том, что какой бы BI системой бизнес не пользовался в компании и какие бы задачи не решались с помощью анализа данных, отчетности, аналитических инструментов, платформа Informatica позволит реализовывать эти задачи более эффективно.