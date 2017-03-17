«Борлас» оснастила РУДН сетевым оборудованием

«Борлас» объявила о поставке сетевого оборудования для Российского университета дружбы народов (РУДН). Как рассказали CNews в компании, оборудование развернуто в целях модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры университета, а также планируется использование его возможностей в рамках проекта создания суперкомпьютера РУДН.

«Борлас» получил право выполнить проекты оснащения университета, предложив лучшие условия в ходе трех открытых аукционов. В общей сложности «Борлас» осуществил поставку более 30 высокопроизводительных коммутаторов для сетей Ethernet и Infiniband EDR, а также шкафов для их размещения.

В университет поставлено оборудование таких производителей как Mellanox, Extreme Networks, Dell.

На основе этого оборудования университет сможет развернуть производительную сетевую инфраструктуру для решения образовательных и исследовательских задач, в том числе использовать его для обеспечения работы высокопроизводительного вычислительного комплекса, создаваемого в РУДН.

«Борлас» обладает подтвержденным опытом создания ИТ-инфраструктуры для решения образовательных и научно-исследовательских задач. Так, например, компанией был создан высокопроизводительный программно-аппаратный комплекс в интересах НИЦ «Курчатовский институт».