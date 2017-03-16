«Почта Банк» автоматизировал распознавание паспортных данных клиентов

«Почта Банк» объявил о масштабировании на всю розничную сеть технического решения для автоматизации ручного процесса ввода паспортных данных новых клиентов при оформлении финансовых продуктов. Как рассказали CNews в компании, поставщиком технологии выступила компания Smart Engines.

Новый сервис обрабатывает копию или фотографию паспорта клиента, сделанную сотрудником банка с помощью сканера или веб-камеры, автоматически считывает информацию с изображения и предзаполняет поля в соответствующем разделе фронтальной CRM-системы данными второй и третьей страниц паспорта гражданина РФ. Если данные распознаны корректно, то они вводятся автоматически. Если нет, то незаполненные поля будут подсвечены красным цветом, чтобы минимизировать риск дальнейшего использования некорректных данных.

«Мы продолжаем внедрять инновационные технологии в процессы клиентского обслуживания, делать его более удобным. Автоматизация распознавания паспортных данных клиентов позволит сократить время оформления любых продуктов из линейки банка в среднем на 1,5-2 минуты. Система уже внедрена по всей сети, включая более 40 тысяч pos-точек партнеров по всей стране», - отметил вице-президент, директор по развитию розничного бизнеса «Почта Банка» Григорий Бабаджанян.

После предзаполнения необходимых форм системой сотрудник фронт-линии сверяет паспортные данные клиента с оригиналом документа. Производительность технического решения по обработке паспортов составляет 7,5 тысяч распознаваний в час в расчете на процессорное ядро. При этом на распознавание одного изображения паспорта требуется менее 1 секунды.

«Масштаб проекта в «Почта Банке» позволил нам не только показать наши технологии в настоящем деле, но и получить важный опыт взаимодействия с сильной технологической командой со стороны банка, который необходим для решения будущих задач», - сказал генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров.