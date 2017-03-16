MegaLabs оптимизировала бизнес-процессы с помощью «Логики BPM»

Консалтинговая компания «Логика BPM» (ГК «АйТи») завершила проект по описанию, анализу и оптимизации операционных процессов бизнес-направления «Видео» компании MegaLabs. Об этом CNews сообщили в «Логике BPM».

Команда MegaLabs (дочерняя компания компании «Мегафон») развивает проект «Мегафон.ТВ» — ОТТ-сервис (over-the-top), который предлагает доступ к ТВ, фильмам и сериалам, независимо от интернет-сети и на любом устройстве. BPM-проект в MegaLabs проводился в целях повышения операционной эффективности компании. На первом этапе консультанты «Логики ВРМ» совместно с командой экспертов MegaLabs определили те бизнес-процессы, которым оптимизация требуется в первую очередь (процессы выбирались по критериям важности для бизнеса и трудоемкости / сложности при выполнении).

Затем с использованием инструментария ARIS были разработаны модели выбранных процессов в их текущем состоянии «как есть». Проанализировав основные процессы в разрезе четырех перспектив (стратегическая, процессная, инфраструктурная и организационная), консультанты совместно с экспертами MegaLabs подготовили предложения по их оптимизации. Изменения касались различных аспектов деятельности. Например, предлагалось ввести дополнительный функционал, использовать дополнительные документы в качестве входящей информации в процессе, привлечь дополнительный человеческий ресурс или разработать новые процессы и зафиксировать порядок действий в ситуациях, в которых раньше предустановленного порядка не было.

Предложения по структуре оптимизированных процессов были оформлены в виде 25 целевых моделей процессов «как должно быть», из которых 22 процесса представляли собой оптимизированные процессы «как есть», а 3 процесса были разработаны «с нуля».

Еще одним результатом работ стал план перехода к целевым процессам. При реализации мероприятий плана команда MegaLabs оптимизирует взаимодействие между подразделениями в кросс-функциональных процессах, повысит качество планирования и контроля деятельности, синхронизирует планы различных направлений, повысит качество автоматизации отдельных процессов, а также снизит риски в области разработки и повысит компетенции сотрудников, отметили в «Логике BPM».

«Выполненный нами BPM-проект позволил увидеть “узкие” места в операционных процессах и разработать план действий по переходу к целевым процессам, — рассказал Андрей Кушнарев, директор бизнес-направления «Видео» компании MegaLabs. — Благодаря новым операционным процессам мы сможем усилить свои компетенции в части разработки, запуска и поддержки продукта, что безусловно позитивно скажется как на пользовательском опыте наших клиентов, так и на финансовых показателях продукта. Мы признательны нашим партнерам за проделанную работу. Уверен, мы это точно применим на практике».