IBM представит новую платформу для комплексного решения задач хранения данных

Корпорация IBM и компания Hortonworks объявили о работе над доступностью платформы Hortonworks Data Platform (HDP) для решений IBM Elastic Storage Server (ESS) и IBM Spectrum Scale. Достигнутое соглашение приведет к сертификации Hortonworks HDP на процессорах Power и Hortonworks HDP на базе x86 с решением IBM Spectrum Scale, сообщили CNews в IBM.

Благодаря недавно объявленной доступности Hortonworks HDP на платформе Power8 заказчики IBM получили более широкий выбор при определении платформы для дистрибутива Hadoop. Новое соглашение позволит им привлекать инвестиции в системы хранения IBM для развертывания приложений по обработке больших данных на базе Hadoop. Кроме того, по договору существующие пользователи Hortonworks HDP получат доступ к альтернативному решению корпоративной системы хранения для рабочих нагрузок Hadoop и Spark — IBM Spectrum Scale.

Соглашение представляет первый пакет услуг IBM Storage и корпоративное решение Software Defined Storage, сертифицированное для Hortonworks. Ожидается, что прохождение сертификации HDP приведет к повышению доверия к платформе среди нынешних и потенциальных заказчиков IBM. Пользователи получат возможность управлять приложениями Hadoop с помощью программно-определяемых решений для хранения информации. Заказчики IBM смогут воспользоваться возможностями как корпоративного хранилища, так и аналитических приложений Hortonworks для обработки данных. Выбрав централизованную или распределенную архитектуру развертывания, организации смогут оптимизировать бизнес с помощью управления данными, резервного копирования, информационной безопасности и систем гибридного облачного хранения данных.

«Каждая организация становится цифровой. Благодаря этому соглашению IBM представит мощную платформу как для расширения масштабов использования данных, так и для когнитивных приложений, — рассказал Эд Уолш, руководитель IBM Storage and Software Defined Infrastructure. — Этот запуск демонстрирует нашим партнерам приверженность IBM содействию росту и развитию бизнеса заказчиков, а также упрощению их трансформации в вопросах использования имеющихся данных».

«Это соглашение развивает наши отношения с IBM и поддерживает неизменный фокус компании на ценности клиента и ведение успешного бизнеса, — заявил Крис Салливан, старший вице-президент направления Global Channels and Alliances компании Hortonworks. — Благодаря экспертизе Hortonworks и технологии хранения IBM новые сертифицированные предложения помогут пользователям ускорить внедрение современных приложений для обработки данных».

IBM Elastic Storage Server — это современная модель программно-определяемого хранилища, которая сочетает программное обеспечение IBM Spectrum Scale, серверы на базе процессоров IBM Power8 и СХД. Основным отличием IBM Spectrum Scale от других продуктов на рынке является параллельная архитектура файловой системы. Она оптимально подходит для высокой масштабируемости производительности и пропускной способности, необходимых для современных когнитивных и связанных с обработкой больших данных рабочих нагрузок, пояснили в IBM.

За счет устранения необходимости копирования данных из корпоративной системы хранения на отдельную аналитическую платформу заказчики IBM могут более оперативно реагировать на запросы, связанные с обработкой информации. Ключевыми особенностями HDP для IBM Elastic Storage Server (ESS) и IBM Spectrum Scale являются: гибридное хранилище — позволяет расширить хранение на локальных системах с помощью облака и предлагает множество выгод за счет экономии, новых функций безопасности, доступности; производительность — более высокая, по утверждению IBM, чем у распределенной HDFS. В то же время, в отличие от HDFS, которая создает три копии каждой единицы данных, IBM ESS использует код избыточности, устраняя необходимость создания множества копий и увеличивая рентабельность хранения.