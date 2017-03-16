«Эттон» автоматизировала проектное управление Агентства регионального развития Калужской области

Компания «Эттон» внедрила автоматизированную информационную систему управления проектами для Агентства регионального развития Калужской области (АРРКО). Решение помогает планировать реализацию проектов и контролировать ход работ, сообщили CNews в «Эттон».

Агентство регионального развития Калужской области привлекает инвестиции в регион и развивает приоритетные направления экономики. В обязанности ведомства входит сопровождение множества инвестиционных проектов. Чтобы оптимизировать работу агентству потребовалось решение, которое позволяло бы контролировать одновременно большое количество проектов в единой информационной среде.

Система управления проектами от «Эттон» обеспечивает руководителя и куратора проекта инструментами планирования и контроля исполнения работ. Пользователям решение дает возможности для выполнения задач и доступ к информации в зависимости от роли. В системе предусмотрены удобная постановка задач, назначение ответственных, наглядный паспорт проекта и индикаторы, которые сообщают о соблюдении или срыве сроков.

В целом информационная система управления проектами от «Эттон» призвана помочь руководителю успешно управлять рисками и ресурсами проекта, вести учет занятости сотрудников и мотивировать их на более качественную работу, отметили в компании.