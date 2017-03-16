Дата-центр SDN представил новый бренд Xelent и стек облачных продуктов

Дата-центр Stack Data Network (SDN) объявил о проведении ребрендинга и изменении названия. Топ-менеджеры компании анонсировали новый бренд Xelent и маркетинговую стратегию, направленную на удержание лидерства на рынке ЦОДов в рамках пресс-тура «Дата-центр в экономике Петербурга». Также во время мероприятия дата-центр представил стек облачных решений собственной разработки.

Компания StackDataNetwork запустила в эксплуатацию самый крупный коммерческий центр обработки данных на Северо-Западе России в 2014 году. Общая площадь модульного дата-центра составила 6 500 м2, а стоимость проекта на 2014 год– 3,2 млрд рублей. В рамках пресс-тура Андрей Елисеев, директор филиала дата-центра Xelent (ранее SDN) в Санкт-Петербурге, представил технические и экономические результаты работы дата-центра за последние три года.

Елисеев отметил, что ЦОД на протяжении трех лет сохраняет лидерские позиции в Петербурге по емкости, цене и притоку клиентов. На сегодняшний день дата-центр – единственный в Петербурге, работающий со 100% Up-Time, то есть без единого сбоя за все три года. Даже во время профилактических работ в ЦОДе инфраструктура работает как обычно благодаря запатентованному решению Stack.КУБ, обеспечивающему резервирование систем охлаждения и питания.

Простота и эффективность обслуживания инфраструктуры позволяют Xelent экономить на поддержке работы оборудования и делать клиентам более выгодные ценовые предложения. Компания наращивает мощности с минимальными затратами: ЦОД рассчитан на 1476 стоек, и из них уже 1074 (6 серверных модулей по 164 ячейки в каждом) введены в эксплуатацию. Еще три модуля будут запущены в ближайшее время.

Надежность оборудования, ценовое лидерство и развитая система продаж положительно сказались на приросте числа клиентов: на сегодняшний день 308 компаний разместили свое оборудование или арендовали мощности ЦОДа Xelent (550 оплачиваемых стоек). Более 300 клиентовдата-центра – региональные и федеральные предприятия разных масштабов и отраслевых рынков: торговля, логистика, туризм, финансы и др.

Эксперты Xelent отметили, что даже в такой ситуации наибольший доход компания получает не от регионального предпринимательского сектора, а от крупных игроков цифрового рынка – контент- и ИТ-провайдеров. На их долю (чуть более 5% от общего числа клиентов) приходится до 58% выручки. По его мнению, региональный бизнес пока только приходит к пониманию, что с цифровизацией бизнес-процессов доход компании любого масштаба зависит от качества и уровня надежности ее ИТ-инфрастуктуры. При этом предложений на рынке с каждым днем все больше.

Поэтому компания создала новый яркий бренд Xelent, о котором в рамках пресс-конференции рассказал Илья Рогов, директор по маркетингу дата-центра. Опрос, проведенный отделом маркетинга среди клиентов, показал: название SDN ассоциируется, в первую очередь, с техническими терминами и аббревиатурами, а не с ценностями компании – качественной поддержкой, 100% «аптаймом» и внимательным отношением. Поэтому новое название лингвистически связано с английским словом “Excellent” («превосходный»), что отражает уровень сервиса и подход к удовлетворению запросов самых требовательных клиентов.

По мнению топ-менеджеров Xelent, стратегически верный подход к продажам на рынке – завоевание лидерских позиций в отраслевом секторе и предложение таких продуктов, которые соответствуют критериям качества лучших мировых практик. Эксплуатационные характеристики (KPI по инфраструктуре и сервисному обслуживанию), операционная эффективность дата-центра Xelent – нового бренда SDN – находятся на уровне лидеров мирового рынка.

О влиянии ИТ на региональный бизнес говорил и Алексей Мищенко, генеральный директор дата-центра Xelent. По его мнению, сегодня для бизнеса исчезает понятие региональной конкуренции. Потребитель цифровой эпохи получил доступ к любой информации, и теперь он выбирает продукт преимущественно по критерию качества, обращает внимание на подход и идеологию компании больше, чем на доступность товара в регионе. Успешный региональный бизнес должен быть способен конкурировать с крупными игроками отраслевого рынка и предлагать такой продукт или сервис, который полностью удовлетворит потенциального клиента по цене и условиям.

Дата-центры предлагают решения для экономии средств на развертывании и поддержке инфраструктуры: аренду мощностей и серверов, обслуживание оборудования в подходящих для этого условиях. Алексей Мищенко подробно остановился на принципах работыдата-центра в 2014-2016 гг. По его словам, три основных «кита» успеха – технологии Stack.Cube и FreeCooling, а также концепция Greenfield (проектирование и построение дата-центра «с нуля»).

Тему экономически эффективных решений продолжил Павел Ворошилов, директор по облачным продуктам дата-центра Xelent. Он рассказал о создании на базе дата-центра Xelent уникального для российского рынка агрегатора облачных услуг. На сегодняшний момент доля облачных услуг дата-центра не превышает 5% от общего числа, но уже к 2020 году Xelent планирует увеличить ее до 40%. Среди других ЦОД будет предлагать услуги SaaS (VDI– виртуальные рабочие столы) и IaaS (“vDC” – виртуальный дата-центр; “VPS\VDS” – виртуальный сервер и “cloud storage” – облачное хранилище). Полностью виртуальные, не дорогостоящие, легко масштабируемые облачные решения, по мнению Павла, удовлетворят потребности малого и среднего бизнеса Петербурга и позволят Xelentукрепить лидирующую позицию на региональном рынке ДЦ-аутсорсинга.