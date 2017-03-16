«Бипиум» выпустил Service Desk для работы с обращениями клиентов

Компания «Бипиум» объявила о выпуске решения Service Desk для приёма и обработки обращений. Как рассказали CNews в «Бипиум», Service Desk на платформе Bpium адресован компаниям, которые принимают входящие обращения от клиентов.

Процесс рассчитан на две линии обслуживания. Большинство заявок отрабатывают операторы первой линии. Для этого у них есть заготовленные ответы в «Базе знаний». Инженеры второй линии фиксируют типовые проблемы и запускают процесс управления изменениями в организации. При необходимости может быть настроена третья линия. Решение даёт руководству возможность контролировать качество работы персонала и исполнение компанией SLA.

«Ещё несколько лет назад основными потребителями Service Desk были сами ИТ-компании. Сейчас сервисный подход приобретает популярность у всех, кто оказывает услуги и принимает заказы. Поэтому решение одинаково применимо и в службе доставки, и в сервисном центре, и в отделе банка по работе с обращениями. Наши партнёры-интеграторы могут настроить конфигурацию под требования клиента и особенности отрасли», — отметил лидер команды «Бипиум» Виктор Никитин.

Платформа Bpium представляет собой конструктор индивидуальных корпоративных приложений. Ранее на её основе были выпущены CRM для долгих проектных продаж и CRM для продаж по подписке. В различных коммерческих и государственных организациях выполнены проектные интеграции Bpium с телефонией Oktell, указали в «Бипиум».