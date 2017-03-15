Toshiba представила новый высоковольтный интеллектуальный силовой модуль

Компания Toshiba Electronics Europe представила новый высоковольтный интеллектуальный силовой модуль (HV-IPD), который призван сократить количество компонентов приводов бесколлекторных электродвигателей постоянного тока (БДПТ).

Как рассказали CNews в Toshiba, TPD4206F представляет собой многокристальную ИС с номинальным напряжением 500 В и током 2,5 А и обеспечивает интегрированное управление электродвигателями с помощью синусоидального или трапецеидального сигнала. Благодаря этому устройство оптимально подходит для систем управления перемещением небольшой мощности с низким уровнем шума, включая промышленные вентиляторы, насосы и бытовые приборы номинальной мощностью до 80 Вт.

Новая многокристальная ИС Toshiba содержит шесть МОП-транзисторов, ИС драйвера и функции защиты в одном SMD-корпусе с 30 выводами SOP30. Должная эффективность работы достигается за счет сочетания сверхнизкого типового сопротивления в открытом состоянии (R DS(ON) = 1,7 Ом) и оптимизированных характеристик теплового сопротивления корпуса, отметили в компании.

Размеры устройства TPD4206F составляют всего 20 мм x 11 мм x 2 мм. Встроенные функции включают защиту от перегрузки по току и падения напряжения, а также защитное отключение при перегреве. Типовое время восстановления (t rr ), составляющее всего 90 нс, позволяет использовать устройство в самых различных системах управления перемещением с высокими требованиями к эффективности, утверждают в Toshiba.



Высоковольтный интеллектуальный силовой модуль TPD4206F

Проектировщики могут использовать новый высоковольтный интеллектуальный силовой модуль с микроконтроллерами или другими ИС драйверов в зависимости от требований той или иной задачи. Компания также предлагает оценочную плату, которая позволит инженерам быстро создавать и тестировать прототипы устройств на базе этой ИС.