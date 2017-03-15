«Крок» в рамках программы импортозамещения в SDN заключил о партнерстве с Brain4Net

«Крок» в рамках расширения компетенции в области программно-определяемых технологий (SDN&NFV) объявил о заключении партнерского соглашения с системным интегратором Brain4Net. Как рассказали CNews в компании, теперь заказчики «Крок» в рамках импортозамещения смогут повышать эффективность управления ИКТ-инфраструктурой с использованием отечественных технологий международного уровня.

Благодаря новому партнерству «Крок» увеличил список производителей SDN&NFV решений, развернутых в собственнойSDN-лаборатории. В ней заказчики системного интегратора могут в тестовом режиме спроектировать и развернуть ИТ-решения для виртуализации сетевой инфраструктуры. Такой подход позволяет операторам связи, корпоративным заказчикам с территориально-распределенной телекоммуникационной инфраструктурой и провайдерам облачных сервисов наглядно убедиться в преимуществах отечественной SDN&NFV-технологии еще до ее внедрения.

Благодаря комплексной SDN-платформе Brain4Net «Крок» поможет операторам связи построить сервисно-ориентированную инфраструктуру транспортных сетей, которой можно гибко управлять в зависимости от текущих бизнес-задач. Например, в пару кликов изменять настройки целого сегмента сети для запуска нового приложения с новым типом трафика.

Корпоративные заказчики смогут централизовать управление мультивендорной сетью передачи данных и существенно упростить эксплуатацию ЦОДов, максимально быстро запуская новые сервисы и услуги для пользователей.

«Мы наблюдаем значительное увеличение интереса российских предприятий, включая госсектор, к web-scale ориентированной ИКТ-инфраструктуре, построенной на принципах SDN&NFV. И мы рады совместно с «Крок», одним из лидеров российского ИТ-рынка, помочь компаниям с переходом на самые передовые сетевые и вычислительные технологии. Уверены, что линейка продуктов и решений Brain4Net будет востребована заказчиками КРОК и позволит максимально эффективно решать стоящие перед ними стратегические задачи развития бизнеса», - прокомментировал Олег Щапов, генеральный директор и основатель Brain4Net.

«По данным аналитиков, к 2018 году глобальный рынок SDN&NFV решений превысит $8 млрд. Российские компании, следуя мировой тенденции, точно так же оптимизируют сети передачи данных. Виртуализация открывает перед ними целый спектр преимуществ, включая экономические. На нашем рынке появляются конкурентоспособные отечественные разработчики, решения которых в SDN&NFV сегменте не уступают зарубежным аналогам. В их числе компания Brain4Net. Благодаря SDN&NFV заказчики, выполняющие программу импортозамещения, могут удешевлять стоимость эксплуатации сети, повышать ее надежность, безопасность и гибкость управления», - добавил Василий Горшенин, руководитель направления решений для операторов связи «Крок».