Dell EMC поставила в Ateme серверы и системы хранения данных

Компания Dell EMC (подразделение OEM-решений) объявила о поставках серверов и систем хранения данных производителю решений для сжатия видео Ateme, что поможет заказчику расширить портфель собственных предложений. Благодаря высокой эффективности решений Dell EMC компания Ateme сможет повысить плотность размещения информации без снижения качества видео. Это позволит обеспечить клиентам Ateme снижение операционных и капитальных затрат и гибкое масштабирование без прерывания обслуживания, сообщили CNews в Dell EMC.

По мере того как телевещательные компании и операторы виртуализируют свои рабочие процессы, все больше ощущается потребность в решениях, соответствующих меняющимся требованиям приложений и программного обеспечения. Учитывая эти изменения инфраструктуры видеорынка, компания Ateme стремилась найти партнера по оборудованию, который смог бы встроиться в существующее партнерство с Intel и быстро поставить высокопроизводительные серверы и системы хранения.

В итоге Ateme сделала выбор в пользу OEM-решений Dell EMC, причем решающими факторами стали партнерство с Intel и обязательство поставить индивидуально адаптированное комплексное решение. В сотрудничестве с Ateme и Intel компания Dell EMC создала платформу, включающую серверы Dell EMC PowerEdge R330, R430, R630, R730 и C4130 и систему хранения Dell EMC PowerVault MD1000.

В дополнение к инфраструктурной платформе Dell EMC предложила компании Ateme услугу индивидуальной интеграции на фабрике — Custom Factory Integration (CFI). Услуга CFI дала возможность Ateme полностью сосредоточиться на обслуживании заказчиков, а Dell EMC взяла на себя проектирование, построение и тестирование решений для создания оптимизированной платформы, интегрирующей обработку изображений и графические процессоры. Используя свое глобальное присутствие и передовую модель клиентской поддержки, Dell EMC помогает Ateme решить ряд традиционно трудных проблем, в том числе большие задержки развертывания и качество технической поддержки.

Мишель Артьер (Michel Artières), генеральный директор компании Ateme, так охарактеризовал партнерство с Dell EMC: «Мы хотели найти не просто поставщика, а настоящего партнера. Dell EMC пошла нам навстречу, выполнив большую работу по тестированию и настройке совместного решения, чтобы обеспечить высокую производительность и должную эффективность. Очевидно, что дух сотрудничества лежит глубоко в основе деятельности Dell EMC. На нас большое впечатление произвела их готовность вкладывать время и существенные ресурсы в адаптацию и доработку решения».

«Компания Ateme — один из ключевых игроков рынка сжатия видео. Поскольку наш заказчик обслуживает мировые телевещательные компании, важно было предложить необходимую инфраструктуру для этой работы. В результате сотрудничества с Ateme мы создали гибкую платформу, которая способна справляться с меняющимися требованиями телевещательной отрасли. Большим преимуществом стал наш двадцатилетний опыт работы в сфере видеонаблюдения, обеспечения безопасности, видео и цифрового производства», — отметил Дермот О'Коннелл (Dermot O’Connell), вице-президент Dell EMC по решениям для OEM и интернета вещей по региону EMEA.

Продолжая сотрудничество с Ateme, Dell EMC организует по всему миру совместные семинары для заказчиков, посвященные инновациям в телевещательной отрасли.