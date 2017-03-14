«Ростелеком» унифицировал процессы строительства сетей для В2В-клиентов на базе разработки «Техносерва»

«Ростелеком» объявил о завершении масштабного внедрения системы управления строительством «последней мили» для В2В-клиентов в масштабах всей страны. Как рассказали CNews в компании, проект выполнен на базе отечественной разработки – платформе «Гермес» компании «Техносерв».

Проект унифицировал и автоматизировал для филиалов «Ростелекома» бизнес-процессы, связанные с анализом возможности, оценкой эффективности подключения корпоративных заказчиков к сети «Ростелеком» с последующим отслеживанием хода строительства и полной сдачи работ.

Система интегрирована с корпоративными CRM- и ERP-системами, системой линейно-технического учета инфраструктуры сети «Ростелекома», а также системой договорного учета оператора.

«Внедрение новой системы уже позволило сократить сроки подготовки технических решений и строительных работ последней мили «под клиента» на 20%. В дальнейшем решение существенно повысит оперативность развертывания и снизит стоимость оптоволоконных решений для наших корпоративных клиентов. «Ростелекому» удалось внедрить систему федерального масштаба в рекордно короткие сроки. Сегодня в ней работают уже более 10000 сотрудников», – сказал директор департамента клиентского опыта и управления каналами продаж «Ростелекома» Андрей Зименков.

При реализации проекта в задачи совместной проектной команды «Ростелекома» и «Техносерва» входил анализ организации бизнес-процессов по строительству сетей связи для В2В сегмента во всех отделениях «Ростелекома», разработка единой методологии организации унифицированного бизнес-процесса с момента формирования запроса до факта подключения клиентского объекта, автоматизированный расчет стоимости выполненных подрядчиками работ на основе согласованных унифицированных удельных расценок, реализация утвержденного бизнес-процесса и формирование многочисленной отчетности, интеграция системы с внутренними информационными системами «Ростелекома», проведение обучения работы в системе для 3000 сотрудников компании «Ростелеком».

Система позволяет в автоматическом режиме на базе рамочных договоров и утвержденных тарифов сформировать ориентировочную стоимость работ на создание «последней мили» от подрядчиков «Ростелекома» в каждом из регионов. Обеспечена возможность оперативно сравнить и выбрать наиболее приемлемое предложение по срокам выполнения и окупаемости работ, а затем в режиме онлайн одновременную контролировать работу большого количества подрядчиков. Кроме того, система автоматически формирует всю договорную и проектную документацию, необходимую для реализации и закрытия проекта. Сегодня более 200 подрядчиков «Ростелекома» по всей стране также работают и отчитываются в системе по стандартным формам с помощью удаленного доступа через интернет. Это позволяет повысить эффективность сбора необходимых документов по стройке и скорость ввода объектов в эксплуатацию.

«Решение «Гермес» эксплуатируется в «Ростелекоме» с 2014 года, когда «Техносерв» внедрил на его базе систему «Ситуационное планирование» (SP). Затем в 2015 году «Техносерв» выполнил большой федеральный проект по автоматизации и унификации управления строительством по развертыванию локальных сетей широкополосного доступа (ШПД). Тогда же, в 2015 году, совместно с коллегами из «Ростелекома» было реализовано управление бизнес-процессами строительством в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства». Теперь завершен проект по созданию системы управления строительством «последней мили» для В2В-клиентов. Последовательная автоматизация бизнес-процессов строительства находится в русле стратегии «Ростелекома» по созданию единых подходов к проектированию, строительству во всех макрорегиональных филиалах компании»,- отметил директор по развитию бизнеса департамента по работе с операторами связи компании «Техносерв» Святослав Щенников.

«Гермес» – промышленная платформа, собственная разработка «Техносерва», предназначена для комплексной автоматизации процессов управления проектированием и строительством сетей. «Гермес» позволяет сформировать единое информационное пространство для координации всех аспектов работ по строительству и проектированию сетей, своевременному выявлению рисков и контролю соблюдения сроков. Решение состоит из 9 подсистем (модулей), обладающих высокой степенью интеграции с возможностью функционирования как вместе, так и по отдельности: Управление строительством (BCM), Проектирование сетей (NPM), Управление разъездными бригадами (WFM), Геоинформационная система (GIS), Учет сетевых ресурсов (NRI), Управление процессами и событиями (WE), Управление инцидентами (IM), Управление заявками (OM), Ситуационное планирование (SP).