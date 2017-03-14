Huawei занимает второе место в Европе по количесву патентных заявок

Согласно ежегодному отчету Европейского патентного ведомства (EПВ), компания Huawei в 2016 году заняла второе место в Европе по количеству патентных заявок, поднявшись за год на 2 строки. На данный момент компания подала в Европейское патентное ведомство 2390 заявок, уступив лишь Philips N.V. Huawei занимает 7 место по количеству принятых запросов - всего было одобрено 924 заявки. Компания Huawei уже в третий раз занимает почетное место в рейтинге, опережая Microsoft и Samsung.

В сфере цифровых коммуникаций Huawei по количеству поданных патентных заявок стоит выше, чем Ericsson и Qualcomm.

Последние несколько лет Huawei делает акцент на разработку инновационных технологий и создание собственного резерва интеллектуальной собственности. Годовой отчет Huawei показывает, что компания ежегодно инвестирует в исследования и разработки более 10% прибыли, стремясь ускорить рост за счет современных технологий. На сегодняшний день компания основала уже 15 институтов и центров исследований и разработок по всему миру, а также учредила 36 центров инноваций совместно с партнерами. Большинство из этих организаций расположены в странах Европы, включая Бельгию, Финляндию, Францию, Германию, Ирландию, Италию, Швецию и Великобританию.

По информации EПВ, в 2016 году всего в Европе было подано приблизительно 160 тыс. патентных заявок, что соответствует рекордному показателю предыдущего года. От китайских компаний пришло в общей сложности 7150 запросов - на 25% больше, чем годом ранее. Таким образом, Китай оказался на 6 месте в рейтинге стран с наибольшим количеством поданных патентных заявок. Президент EПВ Бенуа Баттистелли (Benoît Battistelli) считает, что такой быстрый рост количества заявок от китайских компаний объясняется высокими темпами экономического развития страны. Все последние годы Китай активно продвигается на международном рынке, стимулируя свои компании к расширению географии деятельности.

Отчет EПВ показывает, что в 2016 году китайские компании подали 20% от общего количества патентных заявок в сферах цифровых коммуникаций, компьютерных и телекоммуникационных технологий.