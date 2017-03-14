GridGain Professional Edition 1.9 обзавелся поддержкой системы управления контейнерами Kubernetes

Компания GridGain Systems, разработчик корпоративных программных решений для переноса вычислений в оперативную память компьютера на базе Apache Ignite, выпустила новую версию платформы GridGain Professional Edition 1.9. Ключевыми функциями нового релиза стали полная поддержка версии Apache Ignite 1.9, оптимизированная производительность, автоматизированный бенчмаркинг, поддержка системы управления кластерами контейнеров Kubernetes и расширенная поддержка data manipulation language (DML), сообщили CNews в GridGain.

Производительность и автоматизация бенчмаркинга

Как отмечается, Apache Ignite 1.9 демонстрирует на 20-40% более высокую производительность для большинства операций кэширования и SQL в сравнении с предыдущей версией. Одно из главных усовершенствований — возможность конфигурации уровня параллелизма для SQL-запросов в Ignite SQL Grid — повышает производительность Apache Ignite в пользовательских сценариях с высокой нагрузкой. Кроме того, в Apache Ignite 1.9 добавлен автоматизированный бенчмаркинг. Пользователи могут развернуть бинарный файл Apache Ignite 1.9 и проводить тесты в среде Ignite, рассказали в GridGain.

Поддержка Kubernetes

Kubernetes — это решение с открытым исходным кодом, которое автоматизирует развертывание, масштабирование и управление контейнерными приложениями. Интеграция Apache Ignite с Kubernetes упрощает внедрение Ignite-кластера в контейнер Kubernetes, позволяя решению управлять ресурсами и масштабировать Ignite-кластер. К примеру, если пользователь указывает, что кластер Apache Ignite должен поддерживать как минимум пять узлов, Kubernetes автоматически обеспечит выполнение этого требования в любой момент.

Расширенная поддержка языков Data Manipulation Language

В платформе Apache Ignite 1.9, которая совместима с ANSI SQL-99, поддержка DML теперь включает API Ignite.NET и Ignite.C++. Это расширяет возможности использования DML для пользователей Apache Ignite, которые работают с .NET или C++. Кроме того, добавлен режим стриминга, обеспечивающий более быстрое выполнение DML-операций в определенных сценариях — например, пакетные вставки и обновления или предварительная загрузка данных.

Расширенная поддержка .NET and C++

В Ignite.NET, версии Apache Ignite для .NET, добавлен .NET TransactionScope API, который позволяет работать с распределенными Ignite-транзакциями, полностью полагаясь на стандартные интерфейсы в .NET. Ignite.C++, версия Apache Ignite для C++, теперь предусматривает поддержку API для наиболее популярных непрерывных запросов. За счет этого пользователи могут в своих C++ приложениях отслеживать изменения данных, происходящие в распределенном кэше Ignite, пояснили в компании.

Улучшенная интеграция Apache Spark

Кроме того, Apache Ignite теперь интегрирована с Apache Spark 2.1, что обеспечивает использование кольцевых баз данных Ignite Shared RDD в приложениях, работающих с наиболее актуальной версией Apache Spark.

«GridGain Professional Edition 1.9 получила дополнительные возможности для развертывания и управления, что упрощает использование in-memory computing в наиболее важных и высоконагруженных приложениях, — отметил Эйб Кляйнфилд, президент и гендиректор GridGain Systems. — Удобство интеграции, профессиональная поддержка и своевременное исправление ошибок в GridGain Professional Edition делает вычисления в операционной памяти наиболее разумным решением для организаций, решающих самые сложные задачи обработки данных».