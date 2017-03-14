BioLink Solutions представила новую версию ПО для биометрического учета рабочего времени BioTime

BioLink Solutions объявила о выходе новой версии биометрической системы учета рабочего времени и контроля доступа BioTime. Как рассказали CNews в компании, в версии 6.5 расширено число отчетов, в том числе онлайновых, получило дальнейшее развитие мобильное приложение учета рабочего времени, коммуникации между мобильным приложением на смартфоне, веб-сервером и основным сервером системы биометрического учета рабочего времени осуществляются по безопасному протоколу https.

Три новых отчета повышают точность учета рабочего времени. «Журнал открытых интервалов» автоматически выявляет ситуации, когда сотрудник отметил приход на работу, но не зарегистрировал уход (и наоборот). «Отчет по сменам» фиксирует отступления от заранее заданного сменного графика работ, а отчет «Регистрация событий» знакомит со всеми зафиксированными событиями — в том числе теми, которые не принимаются во внимание при учете рабочего времени (например, когда в течение смены сотрудник перемещается между помещениями, оборудованными биометрическими терминалами контроля доступа). Эти «промежуточные» события не играют роли при определении общей продолжительности рабочего дня, но могут быть важны, скажем, при определении лиц, посетивших в тот или иной период склад.

Получило развитие мобильное приложение учета рабочего времени. Теперь прямо в приложении сотрудники могут регистрировать пересечение беспроводной проходной, координаты которой заранее отмечены на виртуальной карте. Регистрация осуществляется по одному из вариантов: на смартфоне вводится PIN-код, сканируется отпечаток пальца или делается селфи. Местонахождение сотрудника автоматически устанавливается геолокацией; события, зарегистрированные вне проходных (из дома, магазина и т.п.), системой учета рабочего времени игнорируются.

В свою очередь, владельцы бизнесов, топ-менеджеры, руководители служб персонала и безопасности, менеджеры оперативного звена (управляющие магазинами и т.п.) на экране своих смартфонов в режиме реального времени видят, кто из сотрудников не явился, опоздал, вышел на работу и присутствует сейчас. Соответствующие данные сортируются не только по ФИО, но и по должностям — продавец, кассир, грузчик и т.п. Сотрудников с одинаковыми должностями можно объединять в группы, чтобы сразу узнать, к примеру, сколько продавцов сейчас находится в магазине.

В версии 6.5 повышена скорость развертывания BioTime и дальнейшей эксплуатации этой системы. Появился механизм групповой установки причин отсутствий. Если, например, сразу несколько человек уехали в командировку, то соответствующую причину отсутствия можно сразу указать для всех них, а не для каждого по отдельности.

В модуле BioTime CheckPoint, выполняющем функции пункта контроля доступа, теперь применяется протокол Wiegand. CheckPoint выводит на экран монитора фото, сотрудника, пересекающего пункт контроля доступа, и использование упомянутого протокола ускоряет появление фото. Предоставлена возможность регистрации сведений об отпечатках всех 10 пальцев рук в терминале BioTime FingerPass V8; в дальнейшем выбираются два этих идентификатора, сведения о которых и заносятся в биометрическую систему учета рабочего времени и контроля доступа; добавлен запрет на удаление администратора BioTime; разделены полномочия по формированию графиков работы и управлению политиками учета, которые устанавливают правила применения графиков — продолжительность обеденного перерыва, допустимое время задержки в начале рабочего дня (например, отсчет опозданий начинается при превышении 15-минутного таймаута) и т.д.

«Биометрическую систему учета рабочего времени и контроля доступа BioTime эксплуатируют тысячи компаний. С выходом версии 6.5 к ним добавятся новые заказчики, а имеющиеся получат в распоряжение еще более эффективное средство управления персоналом и его рабочим временем», — сказал генеральный директор компании BioLink Solutions Константин Сорокин.

Скачать бесплатно полнофункциональную демоверсию BioTime 6.5 можно на сайте проекта.