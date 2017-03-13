«Видеоинтеллект» будет анализировать заполненность полок в магазинах

«Видеоинтеллект» объявил о выпуске комплекса видеоаналитических разработок для помощи в увеличении конверсии и автоматизации объектов оффлайн-ритейла. Как рассказали CNews в компании, на данный момент система позволяет определить готовность клиентов к покупке, провести подсчет посетителей магазина и предовратить кражи.

«Видеоинтеллект» тестируется в крупных сетях и продолжает взаимодействие с ритейлерами. Одной из потребностей нынешних оффлайн-магазинов стала функция анализа заполненности полок. Видеоаналитические системы, предлагающие такое решение, на рынке уже существуют, но ни одна их них не показывает необходимой эффективности.

«Мы разрабатываем опцию анализа заполненности товарных полок в магазине. Детектор будет работать по такому же принципу и с той же эффективностью, что и на транспортных объектах - распознавание предметов, сливающихся с фоном, небольшого размера и при перекрытии объектов людьми, - сказал Павел Сажин, генеральный директор компании «Видеоинтеллект». - По данным экспертов, система работает на уровне военных технологий, так как подтвержденная официальными документами эффективность в 98% ранее никем не была достигнута. Несмотря на то, что подобное решение не единственное на рынке видеоаналитики, ПО «Видеоинтеллект» не имеет аналогов по своей эффективности работы. Уникальность, благодаря которой был достигнут такой результат, состоит в методе разработки - применении алгоритмов из ядерной физики и глубокого машинного обучения».

Автоматический анализ заполненности товарных полок даст возможность контролировать состояние стендов магазина. Настраиваемая система будет анализировать и выдавать процент заполненности полок и при переходе через установленное пороговое значение подавать сигналы на смартфон менеджера или присылать сообщения о состоянии стенда через определенное время по графику. С помощью данных можно составлять график опустошения полок в различные дни и сезоны с учетом расположения товарных стендов.

Система позволит также оценить эффективность прилавка, проанализировав его расположение - будь то дальний угол или ходовое место. С помощью статистики проходимости полок владелец магазина сможет установить объективную цену поставщикам за аренду прилавка и местоположение товара в магазине.

«С одной стороны, сама по себе тема видеоаналитики не уникальна, решений на рынке существует достаточно, ими не удивишь. Однако подобную эффективность, которую показывает «Видеоинтеллект» благодаря разработкам на основе алгоритмов из ядерной физики ранее никто не достигал. Такой результат считался непостижимым до появления нашей системы - в этом заключается уникальность ПО «Видеоинтеллект». Мы часто общаемся с крупными сетевыми ритейлерами и предлагаем протестировать нашу систему в реальных условиях. На начальных этапах испытаний уже видны положительные результаты и подтверждается факт, что аналогов по столь высокой эффективности сейчас не существует. Оффлайн-ритейлеры в зависимости от вида продаваемых товаров ставят различные приоритеты перед видеоаналитическими системами. «Видеоинтеллект» становится настоящим инструментом для повышения уровня эффективности и автоматизации работы в магазинах по всем потребностям в каждом направлении этого рынка. Разработки продолжаются, и скоро мы представим еще ряд инновационных решений для оффлайн-ритейла» сказала Светлана Черткова, основатель и учредитель компании «Видеоинтеллект».