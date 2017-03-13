SAP и Google объявили о стратегическом партнёрстве

Диана Грин (Diane Greene), старший вице-президент Google Cloud, и Бернд Лейкерт (Bernd Leukert), член правления компании SAP, объявили о стратегическом и инновационном партнёрстве компаний. Как рассказали CNews в SAP, ключевая цель сотрудничества — помочь глобальным компаниям вести свою деятельность, используя облачные сервисы с высоким уровнем безопасности, гибкости, масштабируемости и быстрой скоростью работы.

Доступность флагманских продуктов SAP на Google Cloud Platform (GCP)

В рамках партнёрства компаний SAP HANA на GCP станет доступной для клиентов по всему миру, которые смогут запускать аналитические сервисы и критически важные приложения на безопасной и масштабируемой облачной инфраструктуре. GCP обеспечит автоматическую подготовку сертифицированных баз данных SAP HANA с корпоративной безопасностью, высокой доступностью, масштабируемостью и резервным восстановлением данных при аварии.

«Мы будем использовать Google Cloud Launcher Marketplace — магазин партнерских бизнес-приложений Google для разработчиков и клиентов. Первым продуктом, доступным в нём, станет SAP HANA, express edition в версии для разработчиков. Она будет представлена вместе с полноценной средой для разработки, в которой можно создавать и тестировать приложение перед развертыванием в облаке», — сообщил Бернд Лейкерт.

Сотрудничество SAP и Google не ограничивается только бизнес-приложениями и облачными сервисами. Компании работают над тем, чтобы сделать SAP Cloud Platform, решение класса IaaS, доступным на GCP. Подразделение SAP Cloud Platform будет тесно сотрудничать с Google, чтобы обеспечить работу таких технологий, как Kubernetes, с корпоративной нагрузкой. SAP Cloud Platform на GCP открывает для клиентов возможности для создания корпоративных облачных приложений с использованием многочисленных сервисов и API-интерфейсов GCP и SAP Cloud Platform. Рассказать подробнее об этих интеграциях в компании планируют в ближайшие месяцы.

Партнерство в сфере IaaS

SAP и Google стремятся обеспечить безопасность, приватность и сохранность данных своих клиентов в облачных сервисах. Один из элементов партнерства — сотрудничество с целью обеспечения необходимых функций для управления безопасностью и доступом к данным в сервисах SAP на Google Cloud Platform. В дальнейшем, как ожидается, это улучшит экспертизу SAP в сфере управления рисками и безопасностью.

«Наша стратегическая цель — расширить существующие возможности GCP с помощью решений, разработанных совместно, — пояснил член правления SAP. — Это поможет создать необходимые нашим клиентам функции для контроля доступа к данным, а также для управления безопасностью и рисками».

Интеграция решений SAP и приложений Google Suite

Компании намерены предоставить своим клиентам выбор во всех сферах, которыми занимаются. Интеграция Gmail и Google Calendar с решениями SAP открывает для пользователей широкие возможности для повышения удобства и производительности в ежедневных бизнес-процессах, убеждены партнеры.

Решение SAP Identity and Access Management (IAM) на базе SAP Cloud Platform теперь интегрировано с Google Suite и GCP. Клиенты смогут легко и безопасно подключить сервис SAP к Google Suite и GCP и открывать своим пользователям доступ к любому приложению с любого устройства в любое время.

«Благодаря масштабам, размерам и широкому полю деятельности обеих компаний мы видим отличную перспективу, чтобы полностью трансформировать то, как работают бизнес-процессы и корпоративное ПО в цифровой экономике. И это только начало, — заявил Бернд Лейкерт. — Учитывая растущую важность машинного обучения, SAP и Google будут также сотрудничать в данной сфере, в полной мере используя бизнес и технологические возможности обоих лидеров индустрии. В конечном итоге, наша цель состоит в том, чтобы предложить заказчикам максимальную гибкость и выбор, чтобы они оставались конкурентноспособными в цифровой экономике».