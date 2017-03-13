«Депо Компьютерс» и «Конфидент» представили российский комплекс для защиты информации на серверах и ПК

«Депо Компьютерс» и «Конфидент» представили новый российский программно-аппаратный комплекс для защиты информации на серверах и персональных устройствах «Депо Компьютерс».

На российском рынке растет спрос на защищенные автоматизированные рабочие места, которые позволяют работать с конфиденциальной информацией в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Для удовлетворения растущего спроса российские производители ИТ-оборудования и разработчики средств защиты информации расширяют сотрудничество для создания совместных решений.

Компания «Депо Компьютерс» в 2016 г/ вывела на рынок новые модели серверов «Депо Шторм» и персональных устройств «Депо Неос» собственной разработки, при проектировании которых были учтены требования к использованию российских программных и программно-аппаратных средств защиты информации. В сотрудничестве с компанией «Конфидент» были проведены работы по интеграции новых серверов и персональных устройств со средством доверенной загрузки (СДЗ) Dallas Lock. Новое совместное решение предназначено для построения систем информационной безопасности, готовых к аттестации по действующим в России требованиям в области ИБ, в организациях любого размера.

После проведения серии тестовых испытаний российского ИТ-оборудования, разработанного компанией «Депо Компьютерс», получено подтверждение корректной работы СЗД Dallas Lock во всех режимах эксплуатации совместного программно-аппаратного комплекса на серверах и персональных устройствах, принявших участия в тестировании. По результатам тестовых испытаний Центром защиты информации «Конфидент» выписан сертификат совместимости.

Данным сертификатом подтверждается совместимость средства доверенной загрузки Dallas Lock (СДЗ Dallas Lock) с серверами «Депо Шторм» моделей 3400A1 и 3400A2, а также с персональными компьютерами «Депо Неос» 280.

Средство доверенной загрузки (СДЗ) Dallas Lock – решение уровня платы расширения, предназначенное для использования на персональных компьютерах, ноутбуках, моноблоках и серверах архитектуры Intel х86-32, x86-64. СДЗ Dallas Lock предназначено для защиты конфиденциальной информации в ИТ-инфраструктурах государственных организаций и коммерческих компаний любого размера. В данном решении реализована поддержка наиболее распространенных файловых систем, включая: FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, Ext2, Ext3, Ext4. Поддерживаются разъемы: PCI Express; Mini PCI Express; M.2.

СДЗ Dallas Lock получил сертификат ФСТЭК России на соответствие требованиям к СДЗ по 2 классу защиты в соответствии с профилем защиты ИТ.СДЗ.ПР2.ПЗ и 2 уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей.

Серверы «Депо Шторм» моделей 3400А1 и 3400А2 представляют собой новое поколение многофункциональных стоечных серверов российского производства с высокой степенью стандартизации. Серверы оптимизированы для построения гибкой масштабируемой серверной инфраструктуры масштаба предприятия и могут применяться для построения ферм виртуализации, высокопроизводительных вычислений (HPC), виртуализации рабочих столов (VDI) и организации терминального доступа. Дублирование важных компонентов системы с возможностью «горячей» замена, гибкая архитектура дисковой подсистемы, а также максимальная производительность в пересчете на юнит, позволяют позиционировать данные серверы как основные в вычислительных и дата-центрах. Платформа новых серверов на этапе разработки подготовлена для встраивания российских систем защиты и управления информацией.

Персональные компьютеры «Депо Неос» поддерживают установку современных процессоров Intel Pentium и Intel Core i3/i5 4-го поколения с встроенной графикой Intel HD Graphics, которая обеспечивает воспроизведение видео Full HD без необходимости использования внешних видеокарт или декодеров. Также возможна установка графических карт с интерфейсом PCI Express х16. Компьютер оснащен интегрированным сетевым контроллером Gigabit Ethernet, четырьмя портами USB 2.0, двумя портами USB 3.0 и шестиканальным звуком.