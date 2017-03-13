Dataphone внедрила мобильные кассы в сети магазинов «Рив Гош»

Dataphone объявила о завершении проекта по внедрению мобильных касс в сети магазинов «Рив Гош». Как рассказали CNews в компании, решение позволило сократить очереди, тем самым увеличив продажи и повысив лояльность покупателей товаров премиум-класса.

Торговая сеть «Рив Гош» уже несколько лет искала техническое решение, которое дало бы возможность обслуживать покупателя не только в кассовой зоне, но и непосредственно в зале. Сети был необходим проект, который позволил бы одновременно решить две задачи - и нужное решение представила компания-интегратор Dataphone.

«С одной стороны, перед сетью стояла задача разгрузки кассовой линии в своих магазинах, а с другой- повышение уровня сервиса по обслуживанию покупателей товаров премиального сегмента» - сказал Андрей Орлов, вице-президент по инфраструктуре группы компаний «Рив Гош». - «Именно поэтому мы без колебаний запустили проект с этим вендором».

В основе выбранного «Рив Гош» решения лежит мобильное устройство продавца-консультанта – Apple iPod Touch с чехлом-расширителем BluePad-500 производства компании DATECS (Болгария). Устройство позволяет считывать штрихкод товара, добавлять его в корзину, считывать карту лояльности клиента, применять скидки и акционные условия, принимать оплату с помощью банковской карты – одним словом, сотрудник может делать все то же, что и на обычном кассовом узле.

В «Рив Гош» считают результаты проекта с мобильными кассами успешными и планируют развивать его в минимум 50 крупнейших магазинах своей сети в течение этого года.