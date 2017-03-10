Volkswagen представил свой первый концепт-кар с функцией беспилотного управления

Концерн Volkswagen представил новое видение индивидуальной мобильности и комплексную концепцию мобильности будущего. Ее главным элементом стал концепт-кар, в котором реализована функция беспилотного управления. Volkswagen Sedric (от self-driving car — автопилотируемый автомобиль) даёт возможность на конкретном примере познакомиться с этой инновационной формой индивидуальной мобильности, доступной для всех и ориентированной на персональные потребности и желания, сообщили CNews в Volkswagen. Первый концептуальный автомобиль служит платформой для отработки идей всех марок концерна Volkswagen и подчеркивает важность технологий автоматизированного управления автомобилем в стратегии будущего развития компании.

Новая концепция мобильности Volkswagen в целом направлена на то, чтобы сделать современные технологии и безопасность общедоступными. В сочетании c инновационной системой управления концепт-кар Sedric по-новому определяет понятие беспилотного передвижения. Достаточно нажать на кнопку, и автономно управляемый автомобиль готов забрать своих пассажиров, чтобы доставить их до пункта назначения в комфортных и безопасных условиях, рассказали в концерне.

Стратегия

В стратегии будущего развития концерна Volkswagen проектированию, разработкам, производству и продажам автомобилей, как и прежде, отводится центральное место. При сохранении основных акцентов открывается новое направление — интеллектуальные решения для мобильности. Инвестиции в сервис Gett и создание сервисной компании MOIA стали важными шагами на этом пути, указали в Volkswagen.

«Полностью автоматизированные автомобили изменят представление о передвижении. Концепция мобильности, основанная на активном использовании беспилотных автомобилей, в перспективе потребует меньше места и энергии, она будет более безопасна и устойчива, — убеждены в Volkswagen. — Концепция предложит решения, учитывающие индивидуальные запросы взрослых и детей, людей преклонного возраста и с ограниченными возможностями, горожан без собственного автомобиля или водительского удостоверения или же приезжих, которые, оказавшись в незнакомом городе, внезапно решили с комфортом добраться из пункта А в пункт Б».

Первый концепт-кар

Sedric — первый концепт-кар концерна Volkswagen. Это первый автомобиль концерна, разработанный для беспилотного передвижения и соответствующий уровню 5. «Это означает, что для его управления не требуется человек», — пояснили в концерне. Поиском идей для Sedric, его проектированием, разработкой и сборкой занимались Future Center Europe в Потсдаме и исследовательский отдел Volkswagen в Вольфсбурге.

Практика передвижения

Идея простой и общедоступной формы индивидуальной мобильности связана не только с универсальным автомобилем, но и с интуитивно понятной концепцией управления. Кнопка запуска Sedric открывает возможности для нового опыта передвижения. По информации Volkswagen, простого нажатия достаточно, чтобы обеспечить мобильность для каждого, в любое время и в любом месте. Элемент управления автомобиля состоит из кнопки и кольца, которое подаёт цветовые сигналы о времени прибытия Sedric, а при помощи вибросигналов ведёт слепых людей к автомобилю.

Друг и спутник семьи

По задумке компании, инновационный элемент управления автомобилем одновременно служит универсальным, работающим по всему миру идентификатором при пользовании средствами мобильности. И дома, и в командировках, и на отдыхе достаточно одного нажатия на кнопку, чтобы вызвать Sedric — беспилотный автомобиль «совместной мобильности» (Shared Mobility).

В качестве автомобиля «совместной мобильности» Sedric входит в парк сервисной компании концерна Volkswagen. Новый Sedric может стать персональным автомобилем, предлагающим индивидуальные конфигурации и выпускаемым под одной из марок концерна. В Volkswagen уверены, что и в будущем люди не откажутся от собственного автомобиля.

«Sedric “умён”, всегда доступен и самостоятелен в выполнении своих задач. Он отвезёт детей в школу, а после этого — родителей на работу, сам найдёт парковочное место, заберёт заказанные покупки, заедет за гостями на вокзал, за сыном на спортплощадку — всё это по нажатию на кнопку, по голосовой команде или через приложение для смартфона, полностью автоматически и безопасно», — заявили в концерне.

Практика использования

Как отметили в Volkswagen, цели при разработке Sedric были определены так же чётко, как и вся система мобильности: последовательное редуцирование, предельно простое и полностью интуитивно понятное управление. Одно нажатие на кнопку, и Sedric подъезжает строго в обозначенное время. Автомобиль распознаёт своего пользователя, после чего открывается двойная дверь. Благодаря широкому и высокому проёму посадка в автомобиль не доставляет хлопот даже при наличии багажа. В просторном салоне достаточно места для сумок и чемоданов.

Общение как с помощником

По словам представителей компании, пользователи могут разговаривать с Sedric как с персональным помощником. Лобовое стекло автомобиля — большой OLED-экран с технологией дополненной реальности, который служит в качестве центра общения и развлечений. При этом пассажирам ничто не помешает при желании закрыть глаза и расслабиться.

Дизайн концепт-кара

«Лаконичный и приветливый дизайн Sedric способствует установлению атмосферы доверия. Благодаря мощным боковым элементам и прочным стойкам концепт-кар производит впечатление безопасного автомобиля. Двойная откидная дверь захватывает зону крыши, а её большой проём обеспечивает удобную и простую посадку и высадку, — рассказали в Volkswagen. — Sedric предназначен для перемещения как в городской обстановке, так и по загородным дорогам. Благодаря концепции кузова автомобиль, при своих компактных габаритах, обладает просторным салоном. Разработчики Sedric отказались от классических пропорций и от таких элементов, как капот или плечевая линия».

Монолитная основа стала возможной благодаря новой технической структуре. Sedric — автомобиль, использующий исключительно электрическую энергию. Блок его аккумуляторных батарей расположен между осями, компактный электродвигатель — на уровне колёс. Такие системы, как климатическая установка и электронный интеллект системы автопилотирования, размещены в компактных консольных элементах в передней и задней частях.

В целом Sedric — это гостиная на колёсах с тщательно подобранными элементами интерьера. Салон, рассчитанный на четырёх пассажиров по схеме 2+2, оптимально использует базовую площадь автомобиля. Оба задних сиденья производят впечатление удобного дивана. Кроме того, Sedric в буквальном смысле озеленён: очищающие воздух растения перед задним стеклом усиливают действие воздушных фильтров с бамбуковым углём. Большие окна позволяют держать связь с внешним миром, а прозрачный OLED-экран высокого разрешения открывает перспективу впереди.