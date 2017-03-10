Mitsubishi Electric построит завод по производству вакуумных прерывателей и вакуумных автоматических выключателей

Корпорация Mitsubishi Electric объявила о строительстве завода по производству вакуумных прерывателей (ВП) и вакуумных автоматических выключателей (ВАВ) рядом со своим Центром систем распределения энергии в г. Маругаме, Япония. Корпорация планирует ввести завод в эксплуатацию в июле 2018 г. На новом заводе корпорация реализует собственную концепцию e-F@ctory, которая позволит организовать инновационное и производство с помощью системы контроля промышленного оборудования через интернет, рассказали CNews в Mitsubishi Electric. К 2025 г. корпорация планирует увеличить объем продаж ВП и ВАВ до 12 млрд иен.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе спрос на ВП и ВАВ будет увеличиваться в связи с внедрением возобновляемых источников энергии и обновлением парка распределительного оборудования на энергоснабжающих предприятиях, железных дорогах и производственных объектах, прогнозируют в Mitsubishi Electric. Новый завод обеспечит нужную производительность и позволит компании повысить свою конкурентоспособность на рынке ВП и ВАВ для выхода на новые рынки по всему миру.

В целом концепция e-F@ctory от Mitsubishi Electric предусматривает применение передовых технологий для визуализации информации и интеграцию с высокоуровневыми автоматизированными системами управления производственными процессами для повышения производительности. По задумке корпорации, эта концепция объединит производственную информацию с момента получения заказа до сборки и отгрузки, тем самым повысив производительность и качество продукции. Также е-F@ctory ускорит выполнение циклов и сократит время изготовления новой продукции.

За счет объединения линий по производству ВП и сборке ВАВ в компании ожидают повышение уровня производственной эффективности завода. Благодаря современному энергосберегающему оборудованию и визуализации потерь электроэнергии предприятие сможет снизить степень негативного воздействия на окружающую среду и сократить энергопотребление.