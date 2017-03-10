«Лан АТМсервис» представила новое банкоматное оборудование NCR на Road Show 2017

«Лан АТМсервис» (входит в группу компаний «Ланит») рассказала о новом модуле диспенсера S2 и о линейке банкоматов с функцией ресайлинга NCR участникам конференций «Road Show 2017».

Заместитель директора по продажам «Лан АТМсервис» Александр Филиппов представил новый модуль диспенсера S2 на моделях NCR SelfServ 23 и NCR SelfServ 27. Диспенсер S2 Media Dispense Module доступен для всех новых серий банкоматов NCR SelfServ 20, 30 и 90.

Денежные кассеты, устанавливаемые в модуль, защищены от переполнения, вмещают большее число купюр в пачке на выдачу и позволяют вручную запрограммировать до 12 вариантов купюр, которые банкомат будет использовать. После установки запрограммированной кассеты, система распознает ее тип, соединится с процессингом и начнет работать уже с новой комбинацией купюр различного номинала. Банковскому инженеру не придётся для этого менять настройки самой системы.

В диспенсере содержится диверт-кассета с отсеками для отбракованных купюр и купюр, забытых клиентом. В предыдущих версиях банкоматов отбракованные и забытые клиентом купюры сбрасывались в единое пространство диверт-кассеты. Реализована покупюрная отбраковка. В предыдущих версиях, если проверку не проходила одна купюра из пачки, сбрасывалась вся пачка.

Раздельное пространство диверт-кассеты и новая система транспортной ленты повышают безопасность выдачи банкнот. Индикаторы работоспособности упрощают техническое обслуживание банкомата: выезжая на место и открывая сейфовую дверь, инженер сразу видит, в чем проблема.

Банкоматы NCR SelfServ 83 и NCR SelfServ 87 представляют новое поколение устройств самообслуживания с функцией ресайклинга. Они оснащены модулем рециркуляции банкнот (BRM) и кассетами увеличенной емкости, что повышает производительность оборудования при внесении и выдаче наличных.

Банкоматы оснащены современной системой самодиагностики, а также защитой от скимминга (SPS). Металлический шаттер более устойчив к внешним воздействиям по сравнению с пластиковым, который использовался в предыдущих моделях. Расположение купюр под углом при выдаче пачки клиентам, обеспечивает их лучшую видимость.

Считывание номеров купюр позволит банку понять, когда купюра попала в банкомат, кем была внесена, является ли она поддельной. Эта опция поможет разрешить спорные ситуации, когда клиент получил фальшивку или меньшее количество купюр.

Световые индикаторы позволяют без усилий выявить неисправный узел и определить, какого уровня требуется ремонт. Быстрая диагностика сокращает операционные расходы банка на обслуживание сети банковских терминалов.