«Измеритель» начинает массовый выпуск фискальных накопителей

НТЦ «Измеритель» (входит в группу компаний «Штрих-М») объявил о начале массового выпуска фискальных накопителей Московская компания НТЦ «Измеритель» объявляет о начале приема заявок на производство фискальных накопителей, которые в соответствии с требованиями обновленного 54-ФЗ должны отвечать за ввод, хранение и передачу данных в налоговые органы через операторов фискальных данных.

Фискальный накопитель для контрольно-кассовой техники, разработанный в НТЦ «Измеритель», уже проходит обязательную сертификацию и вносится в государственный реестр в соответствии с новым порядком применения ККТ. Компания обладает лицензиями ФСБ на разработку, производство и продажу средств криптографии. Первые отгрузки запланированы на конец марта, а уже сейчас «Измеритель» принимает заявки на поставку собственных ФН.

НТЦ «Измеритель» специализируется на производстве ККТ, весовой техники, торгового оборудования, приборов для оснащения транспорта, решений для организации парковочного пространства. Производство электроники НТЦ «Измеритель» осуществляет в России на собственных заводах.