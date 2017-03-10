Европейские ритейлеры готовы к цифровой трансформации

Согласно недавнему исследованию компании Fujitsu, европейские ритейлеры уверены в том, что их компании смогут без последствий «пережить» цифровую трансформацию при условии цифровизации бизнеса и внедрения передовых разработок. Компании розничной торговли разделяют мнение государственных учреждений, финансовых и производственных компаний относительно того, что внедрение цифровых технологий становится новой нормой для европейского бизнеса. Во всех отраслях руководители компаний заявляют о том, что цифровизация коренным образом изменяет привычные принципы работы, сообщили CNews в Fujitsu.

Несмотря на то, что многие крупные компании розничной торговли были созданы задолго до расцвета эпохи цифровых технологий, сейчас они приходят к пониманию необходимости внедрения инноваций и быстрой адаптации для сохранения своей конкурентоспособности и позиций на рынке. Даже с учетом сложностей, которые ждут их впереди, почти три четверти респондентов заявили о своей уверенности в том, что цифровая трансформация может принести значительные преимущества, но только при условии стратегического сотрудничества и активной совместной работы.

Из 250 ритейлеров, принявших участие в опросе Fujitsu, 40% согласны с тем, что к 2021 г. их компании не смогут существовать в прежнем виде. Почти все респонденты (97%) считают, что цифровые технологии уже оказывают воздействие на их компании, и подтвердили необходимость трансформации бизнеса для того, чтобы выжить в новых условиях (98%). Кроме того, 75% участников опроса полагают, что сектор розничных продаж значительно изменится в ближайшие 5 лет — более половины (54%) представителей компаний рассказали о том, что они уже изменили свою бизнес-стратегию.

Несмотря на эти оптимистичные настроения, цифровая трансформация создает ряд проблем для бизнеса розничной торговли, выяснили в Fujitsu. Так, почти три четверти (73%) опрошенных считают, что их компаниям необходимо более оперативно внедрять инновации для сохранения конкурентоспособности. Основными факторами, сдерживающими развитие, они назвали устаревающие технологии и инфраструктуру (43%), недостаток необходимых профессиональных навыков и знаний (31%) и избыточную сложность задач по внедрению инноваций (32%). Более трети (35%) озабочены общим высоким уровнем внедрения цифровых технологий, а 56% согласны с тем, что цифровая трансформация представляет собой самую сложную задачу, с которой они сталкиваются сегодня. Кроме этого, почти половина (48%) респондентов сообщила, что цифровизация затрудняет долгосрочное бизнес-планирование и принятие решений.

Наличие четкого и выполнимого плана является основным условием, которое позволит ритейлерам успешно работать в мире цифровых технологий (согласны 54% опрошенных), и большинство респондентов (74%) считает, что технологии лежат в основе успешного развития их компаний. В связи с этим 64% участников опроса полагают, что сотрудничество с экспертами в области цифровых технологий будет иметь для них большое значение.

Ричард Кларке (Richard Clarke), вице-президент по глобальной стратегии в розничном секторе компании Fujitsu, заявил: «Несмотря на значительные изменения, с которыми сталкиваются европейские компании розничной торговли, они уверены в том, что способны добиться успеха в условиях развития цифровых технологий. Компании инвестируют значительные средства для оптимизации внутренних процессов с целью повышения динамичности работы. Для того чтобы повысить качество обслуживания клиентов большинство ритейлеров уже внедрило новые технологии, разработало новые сервисы, таким образом, повысив свою конкурентоспособность. Цифровые технологии стали нормой для европейских компаний розничной торговли, и, как показывает наше исследование, они готовы воспользоваться всеми преимуществами цифровой трансформации».