«Рэйдикс» внедрила СХД в медицинском центре «ХХI век»

«Рэйдикс» объявила о поставке системы хранения данных RAIDIX для медицинского центра «ХХI век». Как рассказали CNews в компании, заказчик располагает сложной ИТ-инфраструктурой, объединяющей внутренние ресурсы для сотрудников, клиентские сервисы и клинические информационные системы. Внедрение СХД RAIDIX позволило построить надежное хранилище для задач виртуализации и увеличить производительность при выполнении различных задач медицинского центра.

Учитывая круглосуточное обращение к ресурсам, активную пользовательскую базу и экспоненциальный рост объемов информации, «XXI век» был заинтересован во внедрении высокопроизводительной системы хранения данных для решения задач виртуализации.

Компания «Рэйдикс» предложила заказчику СХД RAIDIX – комплексное решение, предоставляющее высокую скорость случайного доступа и оптимизированное под задачи виртуализации. Поставленная СХД используется в качестве хранилища виртуальных машин, подключаемого по Fiber Channel к пулу гипервизоров Citrix XenServer.

Технология RAIDIX обеспечила ИТ-службу медицинского центра такими функциональными возможностями, как оптимизация скорости случайного доступа: RAIDIX обеспечивает высокую производительность при выполнении произвольных операций чтения/записи за счет преобразования их в последовательные потоки; стабильная производительность системы: скорость обработки информации не снижается и данные остаются доступными даже в режиме деградации RAID и при пиковой нагрузке на систему; быстрая обработка повторяющихся данных и экономия дискового пространства за счет дедупликации и технологии тонкого распределения данных (thin provisioning) и усовершенствованная защита от катастроф за счет легко настраиваемой синхронной репликации.

В данном проекте «Рэйдикс» использовала патентованный RAID 6 с двойным распределением четности, способный выдержать полный отказ до двух дисков в одной группе. Аппаратная конфигурация заказчика включила в себя серверы HP, контроллеры LSI и диски SATA. Для соединения использовались протоколы Fibre Channel и iSCSI. Общий объем хранения составил 17 ТБ.

Решение RAIDIX используется центром с 2014 года и позволяет поддерживать неизменно высокую скорость доступа к информации и гибкость виртуальной инфраструктуры. На данном этапе «Рэйдикс» осуществляет техническую поддержку, сопровождение и модернизацию программно-аппаратного комплекса.